Agricultor familiar doa 30 caixas de couve ao Banco de Alimentos de Poços de Caldas

O agricultor familiar Joaquim José da Costa, do Sítio Vargem do Rio Pardo, doou ao Banco de Alimentos 30 caixas de couve, correspondentes a 220 kg, que serão distribuídas a 49 instituições socioassistenciais do município e a famílias em situação de insegurança alimentar que recebem a Cesta Verde.

A equipe do Banco de Alimentos foi até a propriedade rural na manhã desta terça-feira (15) para retirar a doação da couve fresquinha. “Hoje fomos colher 30 caixas de couve. O senhor Joaquim José da Costa nos recebeu na sua plantação, juntamente com sua esposa, Dona Lourdes e, além da doação, também nos preparou um lindo café, com bolo, pão, queijo e muito carinho com o pessoal do Banco de Alimentos. Agradecemos ao Seu Quinzer, apelido carinhoso pelo qual a sua família e amigos gostam de chamá-lo”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto.

Agora, a couve, uma das verduras preferidas dos mineiros, vai enriquecer a alimentação de diversas pessoas, sejam as atendidas pelas entidades socioassistenciais e hospitalares que recebem doações do Banco de Alimentos ou as famílias beneficiárias da Cesta Verde.

O Banco de Alimentos visa à garantia do direito humano a uma alimentação saudável e a agricultura familiar é essencial no processo, seja através das doações ou das compras por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (municipal e federal). O equipamento objetiva a redução do desperdício por meio de captação, recepção e distribuição gratuita de alimentos oriundos de doações de empresas, pessoas físicas, feiras, hortas, supermercados, CEASA e agricultores. No Banco de Alimentos, os gêneros alimentícios são recebidos, selecionados, processados ou não e distribuídos gratuitamente.

Entre nessa rede de solidariedade!

Você também pode fazer a sua doação, na sede do Banco de Alimentos (Avenida Presidente Wenceslau Braz, 2.222, nas imediações do CEASA), onde será realizado o cadastro de Amigo Doador, ou entrar em contato pelos telefones 3697-2279 e 98406-5758 (Whatsapp) para agendar a retirada das doações pela equipe da Secretaria Municipal de Promoção Social.

