Agosto Dourado: Secretaria de Saúde de Pouso Alegre realiza ações de conscientização

O leite materno é fundamental na nutrição e hidratação dos bebês. Para incentivar e conscientizar sobre a amamentação foi criada a campanha do Agosto Dourado e em Pouso Alegre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, realiza ações com este objetivo. Em 2023 o tema da campanha é: “Apoie a amamentação: faça a diferença para mães e pais que trabalham”.

Nesta quinta-feira (24), enfermeiros da Atenção Primária se reuniram para uma capacitação com a Enfermeira Responsável Técnica do Banco de Leite do Município, Aline Cristina Martins e com a Nutricionista Responsável Técnica da Promoção da Saúde na Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre, Patrícia Costa.

A Secretária de Saúde, Sílvia Regina, destaca que “cada mãe possui uma realidade na hora de amamentar e isso deve ser avaliado. Orientações adequadas fazem a diferença e é isso que queremos. Por isso, estamos reforçando o assunto trabalhado diariamente ao longo do ano”.

Na próxima quarta-feira (30), das 13h às 16h, a Prefeitura irá realizar um segundo momento para as gestantes e puérperas cadastradas na Atenção Primária para uma roda de conversa com as mamães na Câmara Municipal.

