Agentes de Trânsito participam de treinamento e recebem certificado de capacitação, em Três Corações

Em cerimônia realizada na tarde desta quarta-feira, 16/08, os agentes municipais de trânsito receberam os certificados de capacitação do treinamento realizado de maio a junho sobre a atualização da legislação vigente e procedimentos adotados para otimizar o serviço prestado à população.

A iniciativa é uma forma de melhorar cada vez mais o trabalho dos agentes, valorizando nossos servidores e zelando sempre pela qualidade e segurança do serviço que é prestado aos usuários da vias públicas e a toda comunidade tricordiana.

Durante o curso, os servidores puderam aproveitar o material apresentado, compartilharam experiências e puderam tirar dúvidas sobre principais situações que são vivenciadas no exercício de suas funções.

A capacitação reuniu todos os agentes de trânsito de Três Corações e a cerimônia contou com a participação do secretário municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Itamar Procópio Silva, do adjunto da pasta, Coronel Valério, da coordenadora do Instituto de Mobilidade e Educação Plano, professora Maria da Penha Pereira Nobre, grande conhecedora da legislação de trânsito no Brasil, do Professor do Instituto de Mobilidade e Educação Plano Roberto Antônio Farah, do precursor do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito em Três Corações, Jorge Luis de Avelar Bogarin, e de seu adjunto à época, Edson Silva.

A Prefeitura de Três Corações, através da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, parabeniza os agentes pelo comprometimento e pela dedicação no trabalho que é realizado em nosso município.

