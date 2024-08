Agência Móvel da Copasa retorna a Pouso Alegre com serviços itinerantes

Moradores terão nova chance de negociar débitos, realizar mudanças de titularidade e acessar diversos serviços essenciais.

Foto: Copasa

A Agência Móvel da Copasa estará de volta a Pouso Alegre na primeira semana de setembro, proporcionando mais uma oportunidade para os moradores que não puderam aproveitar a última visita. A unidade itinerante atenderá a pedidos e estará na cidade do Sul de Minas Gerais entre os dias 3 e 5 de setembro (terça a quinta-feira), oferecendo comodidade e agilidade no atendimento aos clientes.

Durante esses dias, a Agência Móvel passará pelos bairros São João, São Geraldo e Centro, com atendimento das 9h às 12h e das 13h30 às 17h (confira a programação completa abaixo). Entre os serviços disponíveis, estão negociações de dívidas com descontos e condições especiais de pagamento, atualização de cadastro, solicitações de ligação de água e esgoto, religação ou desligamento de água, emissão de segunda via de contas e mudanças de titularidade.

Os clientes também poderão solicitar o cadastramento na tarifa social, que oferece uma redução de até 50% na conta de água/esgoto para famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Para isso, é necessário apresentar a folha resumo do CadÚnico, cópias da Carteira de Identidade e do CPF, e a fatura de água da Copasa onde o cliente reside. Se a conta não estiver no nome do beneficiário, será preciso um comprovante de endereço do imóvel em nome do interessado.

Essa iniciativa integra o Programa Engajar para Transformar da Copasa, coordenado pela Unidade de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de estreitar o relacionamento com os clientes, oferecendo um atendimento mais empático, humano e focado nas necessidades dos moradores. O programa conta com o apoio das unidades de Serviços de Relacionamento com o Cliente, Serviços Comerciais, da Unidade de Negócio Sul e da Gerência Regional de Pouso Alegre.

Confira a Programação da Agência Móvel em Pouso Alegre:

Terça-feira (03/09): 9h às 12h e 13h30 às 17h

Local: Rua Francisco Massafera, 456, bairro São João (Estacionamento do Supermercado São João)

Quarta-feira (04/09): 9h às 12h e 13h30 às 17h

Local: Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, 861 (em frente ao CRAS), bairro São Geraldo

Quinta-feira (05/09): 9h às 12h e 13h30 às 17h

Local: Praça Senador José Bento (em frente à Catedral), no Centro

Fonte: Copasa