Agência Móvel da Copasa leva atendimento facilitado a Guaxupé

Unidade itinerante oferece serviços comerciais e orientações à população, reforçando compromisso com o cuidado e a proximidade com os clientes

Foto: Copasa

A Agência Móvel da Copasa está de volta a Guaxupé! Após passar pela inauguração do “Café da Manhã” do Restaurante Popular Grécia Prado (Unidade II) e pelo CRAS I, no bairro Nova Orquídea, a unidade itinerante chega agora ao bairro Vale Verde, levando mais comodidade, acesso a serviços essenciais e informação de qualidade para os moradores da região.

O atendimento será realizado nesta quarta-feira, 7 de maio, das 8h às 17h, na Quadra de Esportes do bairro Vale Verde. Durante esse período, os clientes poderão negociar débitos, atualizar cadastros, transferir titularidade, solicitar a inclusão na Tarifa Social, cadastrar o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de receber orientações sobre os canais de atendimento da Copasa e a importância do saneamento para a saúde e qualidade de vida.

Os interessados em se cadastrar na Tarifa Social – benefício que concede até 50% de desconto na conta de água – devem levar os seguintes documentos: folha resumo do CadÚnico, comprovante de endereço, documentos pessoais e comprovação de renda de até meio salário mínimo por pessoa ou ser beneficiário do BPC.

Para o gerente regional da Copasa, Sérgio Luís Resende, essa é mais uma oportunidade de fortalecer os laços com a comunidade. “A Agência Móvel é uma forma prática e acolhedora de estarmos mais perto das pessoas. Convidamos todos os moradores do Vale Verde e arredores a aproveitarem essa oportunidade para resolver pendências, tirar dúvidas e conhecer melhor os serviços que oferecemos. A Copasa acredita no poder da escuta e da presença, por isso estamos onde a população está, trabalhando por uma relação cada vez mais próxima, transparente e resolutiva”.

Vale destacar que esse trabalho faz parte do Programa Engajar para Transformar da Copasa e tem como proposta estreitar ainda mais o relacionamento com seus clientes, oferecendo uma abordagem empática, humana e focada nas demandas dos moradores. Ele é uma parceria das gerências de Desenvolvimento Social, de Relacionamento com Clientes e de Operação Comercial e que, em Guaxupé, conta também com o apoio da Superintendência de Operações Sul e da Gerência Regional São Sebastião do Paraíso.

Fonte: Copasa