Agência Móvel da Copasa estaciona em Alfenas

Os atendimentos serão realizados no Residencial Alfenas, no bairro Jardim São Carlos

Foto: Copasa

A Agência Móvel da Copasa está a caminho da cidade de Alfenas, no Sul de Minas, onde, a partir da próxima quarta-feira (02/07), levará aos moradores uma excelente oportunidade de resolver pendências e acessar serviços comerciais da Companhia de forma rápida e descomplicada.

A unidade de atendimento itinerante ficará estacionada no pátio do Residencial Alfenas (rua Raimundo Correa, 1.500, bairro Jardim São Carlos) até sexta-feira, dia 4 de julho, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 18h. Durante esse período, os moradores terão à disposição atendimento para negociação de débitos, atualização cadastral, transferência de titularidade, inserção e atualização cadastral na Tarifa Social, e muito mais.

Lembrando que aqueles clientes que tiverem interesse no cadastro para a Tarifa Social, que concede até 50% de desconto nas contas da Copasa, deverão apresentar a folha resumo do CadÚnico, comprovante de endereço, documentos pessoais e possuir renda per capita de até meio salário mínimo por pessoa do grupo familiar ou então apresentar o comprovante de recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC),

Vale destacar que, embora a Agência Móvel da Copasa fique estacionada no Residencial Alfenas, os serviços também serão estendidos para todos os moradores da região.

Agência Móvel

Esse trabalho faz parte do Programa Engajar para Transformar da Copasa e que percorre todo o Estado com a proposta estreitar ainda mais o relacionamento com seus clientes, oferecendo uma abordagem empática, humana e focada nas demandas dos moradores. Ele é uma parceria das unidades de Desenvolvimento Sustentável, de Relacionamento com o Cliente e de Serviços Comerciais e, em Alfenas, conta com o apoio da Superintendência de Operação Sul e da Gerência Regional Varginha.

Fonte: Copasa