Aeroporto de Pouso Alegre ganhará hangares e posto de abastecimento de aeronaves

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre concedeu terrenos para a construção de três hangares e um posto de abastecimento de aeronaves no Aeroporto Regional. A iniciativa, feita por meio de processos de licitação pública, visa ampliar a infraestrutura do terminal, melhorar o atendimento aos usuários e impulsionar o desenvolvimento econômico do município.

Os terrenos para os hangares foram concedidos pelo prazo de 10 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 10. Ao final do contrato, as estruturas construídas serão revertidas para o município. Após a conclusão das obras, o município será remunerado mensalmente pelos concessionários por meio do pagamento de aluguel.

Atualmente, as obras dos hangares e do posto de abastecimento já estão em andamento, marcando mais uma etapa importante no processo de modernização do aeroporto.

A construção dos hangares é estratégica para o Aeroporto Regional, por permitir que aeronaves sejam armazenadas em local protegido contra intempéries climáticas, aumentando o conforto dos usuários e otimizando o nível de serviço do terminal. Com a liberação de mais espaço no pátio, será possível receber ainda mais aeronaves, ampliando a capacidade de movimentação do aeroporto.

Além dos hangares, também foi licitada a concessão de espaço para a implantação de um Posto de Abastecimento de Aeronaves (PAA). Assim como nos hangares, o contrato é de 10 anos, prorrogáveis por igual período, e prevê o pagamento mensal de aluguel ao poder público.

A instalação do PAA é considerada um avanço fundamental para o aeroporto, pois possibilitará o abastecimento local das aeronaves, fator que tende a aumentar o número de movimentações e atrair mais operações ao município. A localização geográfica estratégica de Pouso Alegre potencializa ainda mais o interesse de usuários e empresas do setor aéreo.

As concessões fazem parte dos esforços da administração municipal para modernizar o Aeroporto Regional e consolidá-lo como um importante polo de desenvolvimento logístico e econômico para toda a região.

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre