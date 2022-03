Adolescente morre após ser baleado em assalto a mercearia na cidade de Três Corações

Jovem de 17 anos morreu após tentar assaltar uma mercearia, no bairro Alterosa.

Redação CSul/Foto: Reprodução Redes Sociais

Um adolescente, de 17 anos, morreu após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (11), em Três Corações. De acordo com a Polícia Militar, além da vítima, outros três jovens teriam invadido uma mercearia na rua Paineiras, no bairro Alterosa, e anunciado o assalto. Eles entraram no local encapuzados e armados.

Ainda segundo a PM, os jovens estavam com uma arma de fogo e uma faca. Eles renderam o proprietário, de 51 anos, e a esposa, de 47. Durante o crime, o dono conseguiu pegar uma arma e deu três disparos, que atingiram o peito, a lombar e as nádegas de um dos jovens. Os outros fugiram levando R$ 410,90 da loja.

A polícia foi acionada para procurar os assaltantes. Segundo os militares, os suspeitos foram encontrados com as armas, as munições e o valor roubado do estabelecimento. Um jovem de 16 anos e outros dois de 17 foram apreendidos.

Ainda conforme a PM, o proprietário do local tem porte de arma regular. Ele foi encaminhado à delegacia para esclarecer o ocorrido.

O adolescente morreu ainda no local, dentro do estabelecimento.

*Com informações: G1 Sul de Minas