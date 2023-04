Ações sociais da Cemig e seus empregados destinaram mais de R$ 2 milhões a instituições do Sul de Minas￼

O Lar São Vicente de Paulo, em Varginha, foi contemplado com recursos da chamada pública da Cemig, que vão contribuir para a manutenção da instituição, que atende 54 idosos no município.

Foto: Cemig

A Cemig apoia projetos de cunho social, participativo e educacional que buscam o incentivo e atendimento à criança, ao esporte e ao idoso no estado de Minas Gerais, visando ampliar as ações voltadas a essa população. No sul de Minas, a empresa investiu mais de R$ 2 milhões em projetos dessa natureza, em benefício da população da região.

Fundo da Infância e do Adolescente

Por meio do Programa de Voluntariado Empresarial, o Projeto “AI6% – Formando Cidadãos” contribui com cerca de trinta e seis instituições beneficentes na região. Os recursos são destinados tanto pela Cemig, que destina 1% do seu imposto devido, quanto pelo incentivo aos seus empregados a destinarem até 6% do IR devido para os Fundos da Infância e do Adolescente – FIAs.

No ano passado, a Cemig e seus colaboradores destinaram R$ 2,6 milhões em favor dos FIAs, beneficiando 145 instituições de 77 municípios em todas as regiões do Estado. Do montante arrecadado em todo o Estado, cerca de R$ 342 mil foram destinados para instituições no sul de Minas.



Os recursos repassados pela Cemig e seus empregados têm feito a diferença em muitas das instituições beneficiadas. A iniciativa contribui para a implementação de projetos educacionais ou culturais e para melhorias significativas em suas instalações, como reforma e construção de novos espaços, beneficiando crianças e adolescentes da área de influência da Cemig. Dessa forma, a empresa colabora com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU a serem alcançados até 2030, plano de ação global para eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas.

Incentivo ao Esporte

Para cumprir o importante papel social de incentivadora do esporte, a Cemig realiza chamadas públicas visando selecionar os projetos que estão alinhados aos seus objetivos, voltados à prática de diversas modalidades esportivas, por meio de lei Federal ou Estadual de Incentivo ao Esporte. A natureza dos projetos deve estar direcionada à transformação e aos impactos sociais duradouros para alcance do desenvolvimento integral de indivíduos e comunidades.

No Sul de Minas, a empresa está apoiando projetos nas cidades de Cruzília, São Lourenço, Pouso Alegre e Três Pontas, com recursos da ordem de R$ 1.6 milhões. Nos últimos 4 anos, a companhia aportou recursos que somam, aproximadamente, R$ 2 milhões na região.

Uma das iniciativas apoiadas pela Cemig é o projeto “Centro Dia Esportivo”, na APAE de Três Pontas. O projeto conta com a participação de 80 pessoas com deficiência, que participam das oficinas de dança, capoeira, caminhada orientada com recreação e hidroginástica, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar dos atendidos pela garantia de momentos de lazer e direito social, além de estimular os participantes a modificarem seus hábitos de vida, priorizando o autocuidado e a prevenção de doenças.

Fundo do Idoso

Atenta ao fato de que a proporção de pessoas da chamada terceira idade vem crescendo rapidamente no país, a Cemig apoia projetos em benefício das pessoas idosas. Os recursos são destinados, por edital de chamada pública, para projetos aprovados e aptos à captação via Fundo do Idoso por meio da Lei Federal de incentivo fiscal. Empreendedorismo, geração de renda, diversidade, saúde, cultura e inclusão digital estão entre as características priorizadas na classificação dos proponentes.

Fonte: Cemig