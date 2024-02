Ações Ininterruptas Marcam a Luta Continuada no combate a Dengue em Paraguaçu

Os resultados estão começando a ser visíveis com apenas dois casos confirmados até o momento.

A batalha contra a dengue em Paraguaçu segue incansável, demonstrando o comprometimento inabalável da comunidade e das autoridades locais. Nas últimas semanas, uma série de iniciativas foi lançada com o objetivo de erradicar o mosquito Aedes aegypti, vetor da dengue, zika e chikungunya, e os resultados estão começando a ser visíveis com apenas dois casos confirmados até o momento.

Na manhã dessa quarta-feira (21), dando continuidade a esses esforços, realizamos mais uma sessão de Fumacê pelas ruas do Bairro Santa Terezinha. Este método, que consiste na dispersão de inseticida é um dos mais eficazes no combate aos focos do mosquito adulto.

A luta continua, e a vitória é nossa meta compartilhada.

