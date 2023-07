Ações da Secretaria de Planejamento e Gestão em Machado

A administração segue empenhada em investir em ações que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana de Machado.

Foto: Prefeitura de Machado

A Prefeitura de Machado, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão, trabalha diariamente empenhada em busca de manter o trânsito em ordem e tornar Machado cada dia mais iluminada, visando reduzir riscos de acidentes e proporcionar um ambiente mais seguro e organizado para todos.

Confira o que foi feito nos últimos dias:

Demarcação de área escolar da Escola Comendador Lindolfo na rua da Máquina (Coronel Azarias);

Apoio no trânsito em evento na Caiana;

Apoio no trânsito nas obras do morro cemitério;

Restauração da iluminação do presépio da rua da Máquina e faixada da escola.

A administração segue empenhada em investir em ações que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana de Machado.

Fonte: Prefeitura de Machado