Acidente na deixa duas mulheres feridas em Paraguaçu

Na noite desta quinta-feira (30/11), duas mulheres que viajavam sentido Paraguaçu, pela rodovia MGC 491, sofreram um acidente com vários ferimentos. A condutora do veículo perdeu o controle, resultando na saída da pista e queda em uma ribanceira. Ambas permaneceram dentro do carro, aguardando atendimento.

O Corpo de Bombeiros de Alfenas respondeu prontamente ao chamado com duas viaturas, uma dedicada ao resgate e outra ao salvamento. A condutora, uma mulher de 22 anos, apresentava ferimentos na cabeça e suspeita de lesão na região da coluna.

Inicialmente, os bombeiros imobilizaram a região da coluna cervical dentro do veículo, controlaram o sangramento na cabeça e a retiraram de forma segura. A equipe do SAMU então a conduziu ao hospital de Alfenas.

A passageira, de 24 anos, já estava fora do veículo na chegada dos bombeiros e também foi encaminhada ao hospital Alzira Velano para a verificação de possíveis lesões.

