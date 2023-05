Acidente grave deixa motociclista gravemente ferido em Campos Gerais

A vítima do sexo masculino de 53 anos ficou gravemente ferida.

Foto: Corpo de Bombeiros

Um acidente aconteceu por volta das 12hs desta sexta (05/05) na rodovia BR 369, rodovia que liga a cidade de Campos Gerais a Alfenas.

Um motociclista que seguia sentido a Alfenas, perdeu o controle da motocicleta e colidiu frontalmente com caminhão que estava em sentido contrário.

Bombeiros Militares de Alfenas e equipe do SAMU deslocaram para realizar atendimento do motociclista.

A vítima teve diversas fraturas (politraumatismo) e grande hemorragia devido a um corte profundo no pé direito.

Bombeiros e SAMU realizaram os primeiros socorros ao motociclista no local e em seguida ele foi encaminhado ao hospital Alzira Velano em Alfenas em estado grave.

Fonte: Corpo de Bombeiros