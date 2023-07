Acidente entre motocicleta e carro deixa mulher ferida em Alfenas

Mulher que estava na garupa teve escoriações e uma fratura na tíbia esquerda.

Foto: Corpo de Bombeiros

Por volta das 10h30min da manhã desta terça-feira (4), uma colisão entre uma motocicleta e um carro ocorreu na Avenida Governador Valadares, no bairro Parque das Nações, em Alfenas. Testemunhas afirmam que o acidente aconteceu enquanto um carro subia a avenida e colidiu com a motocicleta, que seguia na mesma direção. Com a colisão, o condutor e a mulher que estava na garupa caíram da moto.

Ao chegarem ao local do acidente, os bombeiros constataram que apenas a mulher que estava na garupa da motocicleta havia se ferido. Após avaliarem a vítima, os militares observaram escoriações na mão e pelve esquerda, além de uma fratura na tíbia esquerda.

Enquanto a equipe de Salvamento isolava o local da cena, a de resgate realizou o atendimento da paciente, imobilizando a região fraturada e monitorando os sinais vitais. Bombeiros encaminharam a vítima ao hospital Alzira Velano.

o condutor do carro envolvido no acidente evadiu do local. Diante disso, a Polícia Militar foi acionada para tomar as providências cabíveis e investigar o ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros