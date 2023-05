Acidente entre motocicleta e carro deixa motociclista ferida em Alfenas

Segundo a motociclista, ela caiu de sua motocicleta ao tentar desviar de um automóvel que obstruiu a sua passagem.

Na manhã desta terça-feira, o Corpo de Bombeiros de Alfenas foi acionado para atender a um acidente no bairro Vila Godoy, na cidade de Alfenas. O incidente envolveu uma motocicleta e um automóvel, resultando em ferimentos em uma motociclista de 35 anos.

De acordo com relatos da motociclista, ela acabou caindo de sua moto ao tentar desviar de um veículo que bloqueou sua passagem abruptamente. A ação de evitar a colisão resultou em uma queda, causando ferimentos na vítima.

A equipe de resgate do Corpo de Bombeiros prontamente chegou ao local do acidente e prestou os primeiros socorros à motociclista ferida. A vítima, que apresentava um corte no queixo com sangramento e escoriações no rosto, estava consciente no momento do atendimento. Após os cuidados iniciais, a mulher foi encaminhada ao Hospital Alzira Velano, onde recebe cuidados médicos adequados. Felizmente, seu estado de saúde é considerado estável.

É importante ressaltar que o motorista do automóvel envolvido no acidente permaneceu no local, prestando apoio à vítima e colaborando com as autoridades presentes. Essa atitude demonstra a importância da solidariedade e do respeito entre os envolvidos em situações de acidentes de trânsito.

As circunstâncias exatas que levaram ao bloqueio da passagem da motociclista serão investigadas pelas autoridades competentes para determinar as responsabilidades envolvidas no ocorrido.

