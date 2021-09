Acidente entre duas carretas e um carro deixa duas pessoas mortas em São Sebastião da Bela Vista

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro, onde as vítimas estavam, ficou prensado entre as duas carretas.

Redação CSul/Foto destaque: Corpo de Bombeiros

Um grave acidente envolvendo duas carretas e um carro deixou dois homens mortos na manhã desta terça-feira (31), na BR-381, em São Sebastião da Bela Vista. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o carro, onde as vítimas estavam, ficou prensado entre as duas carretas.

Carro ficou totalmente destruído após ser prensado por duas carretas/Foto: Divulgação Corpo de Bombeiros

Segundo a concessionária que administra a rodovia, a pista sentido São Paulo ficou totalmente interditada. O congestionamento chegou a 25 km. O Corpo de Bombeiros esteve no local da ocorrência para realizar os trabalhos de praxe. Não há informações sobre novas vítimas.

Até o momento desta publicação, a identidade das vítimas não havia sido revelada, no entanto, o veículo tinha placas de Pouso Alegre.

*Com informações: G1 Sul de Minas