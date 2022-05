Acidente entre carro e moto deixa dois mortos em Guaxupé

Vítimas foram arremessadas da moto e não resistiram aos ferimentos.

Redação CSul / Foto: Corpo de Bombeiros

No último sábado (14), dois homens que atuavam como auxiliares de limpeza em um hospital, em Juruaia, faleceram após acidente entre uma motocicleta e um carro, na BR-146, em Guaxupé. As vítimas foram identificadas como Marcos Roberto de Paula, 51 anos, e Kenedy Anderson Nunes Gouvêa, de 28 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro e a motocicleta seguiam sentido Juruaia, quando colidiram. O piloto e o garupa foram arremessados.

Conforme os militares, ambas as vítimas foram socorridas com parada cardiorrespiratória e levados para o pronto-socorro de Guaxupé, porém não resistiram aos ferimentos. O condutor do automóvel sofreu ferimentos leves e foi levado para o pronto socorro pelo Samu.

Segundo informações repassadas pelo hospital, as vítimas fatais mantinham uma amizade, e estavam indo juntas até o município de Juruaia para que houvesse troca de plantão.

Marcos Roberto de Paula era natural de Guaxupé e também residia na cidade. Já Kenedy Anderson Nunes Gouvêa era de Recife, porém residia em Juruaia. Os corpos das vítimas foram encaminhadas para o IML de Passos.

A Polícia Civil também esteve no local.

*Com informações G1 Sul de Minas