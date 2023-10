Acidente entre Alfenas e Campos Gerais deixa 2 feridos e 2 vítimas fatais

O incidente resultou em quatro vítimas, com duas no caminhão e as demais no Onix.

Foto: Corpo de Bombeiros

Na manhã desta segunda-feira (30), ocorreu um grave acidente na MGC 369, estrada que conecta Alfenas a Campos Gerais. Um caminhão carregado com cimento tombou em uma curva, colidindo com um automóvel Onix que trafegava no sentido oposto.

O incidente resultou em quatro vítimas, com duas no caminhão e as demais no Onix. O Corpo de Bombeiros de Alfenas mobilizou imediatamente equipes de resgate e Salvamento para o local. Um casal de idosos que estava no veículo de passeio não resistiu aos ferimentos e morreu no momento do acidente.

O motorista e o passageiro do caminhão ficaram presos nas ferragens, requerendo uma operação de extricação. Com técnicas especializadas, os bombeiros conseguiram libertar as vítimas, que apresentavam diversos ferimentos.

Ambos os ocupantes do caminhão receberam atendimento no local e foram encaminhados ao Hospital Alzira Velano em Alfenas pelo SAMU. Além disso, o caminhão de incêndio dos Bombeiros foi acionado devido a um vazamento de óleo na pista, sendo necessário o uso de serragem para prevenir novos acidentes.

Fonte: Corpo de Bombeiros