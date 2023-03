Acidente, em Alfenas, deixa motociclista ferido

O condutor da motocicleta, teve ferimentos e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta manhã de 02/03 (quinta-feira), em Alfenas, no cruzamento da rua Coronel Laurindo Ribeiro com a Juscelino Barbosa, no centro da cidade, ocorreu um acidente envolvendo colisão entre motocicleta e carro.

O condutor da motocicleta, um homem de 36 anos teve ferimentos e precisou ser atendido pelo Corpo de Bombeiros.

A equipe de Salvamento realizou o isolamento da área devido ao forte fluxo de pessoas e veículos.

A equipe de resgate realizou atendimento da vítima/motociclista, que teve várias escoriações nas mãos e uma suspeita de fratura no tornozelo esquerdo.

Bombeiros imobilizaram com tala moldável o tornozelo com suspeita de fratura e realizaram os demais primeiros socorros no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado ao hospital.

A Polícia militar também compareceu e realizou os trabalhos praxe.

Fonte: Corpo de Bombeiros