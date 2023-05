Ação sobre o Meio Ambiente no CMEI Irmã Benigna, de Lavras

As crianças tiveram a oportunidade de conhecer e homenagear os coletores de lixo, profissão tão importante para a cidade.

Foto: Prefeitura de Lavras

Com o objetivo de trabalhar de forma lúdica com as crianças, o Cmei Irmã Benigna, buscou conscientizar as crianças sobre o meio ambiente.

Através de brinquedos recicláveis produzido por eles juntamente com a família, e para fechar a semana recebemos uma visita especial dos nossos amigos “GARI” (coletores de lixos), nossas crianças tiveram a oportunidade de conhecer e homenagear essa profissão tão importante para nossa cidade.

Fonte: Prefeitura de Lavras