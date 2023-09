Ação no centro de Poços de Caldas vai marcar o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Data é celebrada nesta quinta-feira, 21 de setembro

Nesta quinta-feira, 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Em Poços de Caldas, uma grande ação na área central vai marcar a data, a partir das 14h, na esquina das ruas Assis Figueiredo e Prefeito Chagas. Até 16h, será possível vivenciar as experiências das pessoas com deficiência, como andar de cadeira de rodas, explorar o mundo com os olhos vendados, experimentar os impactos sensoriais sentidos por autistas e até mesmo escrever o próprio nome em braile.

A fanfarra da Apae de Poços de Caldas também vai se apresentar no evento, que contará, ainda, com materiais esportivos adaptados para pessoa com deficiência e orientações do Procon sobre acessibilidade e atendimentos preferenciais para PCD. A iniciativa é uma realização conjunta da Secretaria Municipal de Promoção Social, Rede da Pessoa com Deficiência, Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conpede), em parceria com Procon, Secretaria Municipal de Defesa Social e Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP).

As instituições que integram a Rede da Pessoa com Deficiência, como a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip), Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Associação de Assistência aos Deficientes Visuais de Poços de Caldas (AADV) oferecerão as vivências a quem passar pelo local durante o evento. O objetivo é colocar a pessoa com deficiência na pauta do dia, dando visibilidade para esta luta tão importante para a sociedade.

O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é celebrado desde 1982, mas oficialmente foi criado pela Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005. O objetivo é conscientizar a comunidade sobre a importância do desenvolvimento de meios de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade.

Durante todo o mês de setembro, ações de conscientização e orientação sobre os direitos das pessoas com deficiência estão sendo realizadas em Poços de Caldas, em alusão ao 21 de setembro. “Cada avanço que dou na minha jornada é uma busca incansável por proporcionar qualidade de vida e igualdade de oportunidades para todos”, destaca o presidente do Conpede, André Marinho.

A secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho, ressalta que a iniciativa visa integrar conscientização, respeito e acessibilidade, levando informação de qualidade para todos sobre os direitos da pessoa com deficiência.

