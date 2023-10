Ação de Limpeza para Combate à Dengue em Três Pontas

O não cumprimento dessa responsabilidade pode resultar em notificações e multas pela Prefeitura de Três Pontas.

Foto: Prefeitura de Três Pontas

A Secretaria de Saúde de Três Pontas está realizando um importante trabalho para a contenção da Dengue e outras doenças no nosso município. Os agentes epidemiológicos, como a Lozani, estão percorrendo os terrenos públicos e particulares da cidade, no intuito de limpar o lixo, como recipientes que possam acumular água e serem ambientes propícios para a proliferação dos mosquitos.

É muito importante lembrar que é responsabilidade do proprietário limpar o seu terreno, com a possibilidade de notificação e multa pela Prefeitura de Três Pontas.

Vale também ressaltar que a população precisa se conscientizar da importância do descarte correto do lixo, da separação dos recicláveis e de nunca jogar lixo em terrenos baldios, pois além do desconforto com a sujeira, o bairro pode se tornar foco de transmissão de doenças.

Fonte: Prefeitura de Três Pontas