Ação da Cemig oferece prestação de serviços e informações no Sul de Minas

Crianças, jovens e adultos podem participar de game e ganhar brindes, além de ampliar os conhecimentos sobre segurança e economia de energia

Foto: Cemig

O programa Cemig na Praça está visitando 24 municípios em diversas regiões do estado, oferecendo uma opção de diversão gratuita e aprendizado para toda a família. No Sul de Minas, a ação vai ocorrer a partir do dia 18 de fevereiro, nas cidades de Bom Repouso, Santa Rita do Sapucaí, Itajubá, Campo do Meio, Candeias e Heliodora.

Durante o “Cemig na Praça”, uma equipe da companhia estará à disposição para realizar atendimento, com abertura de solicitações e esclarecimento de dúvidas sobre serviços. Os clientes receberão material educativo e poderão concorrer a brindes testando seus conhecimentos no “Desafio Cemig” – um jogo de perguntas envolvendo dúvidas frequentes dos consumidores de energia, que abordará temas como segurança, economia de energia e direitos e deveres.

Segundo o Superintende Regional de Distribuição Sul, Murilo Galvão Marigo, com essa ação a Cemig reforça sua presença nas cidades, promovendo maior interação com seus clientes. “O objetivo é levar, de forma bastante descontraída, uma experiência rica em aprendizado e integração, permitindo que todos reconheçam a importância da energia elétrica no dia a dia”- afirma.

Programação no Sul de Minas

Data Cidade Local 18/2/2025 Bom Repouso Praça do Rosário 19/2/2025 Santa Rita do Sapucaí Praça Santa Rita 20/2/2025 Itajubá Praça Theodomiro Santiago 25/2/2025 Campo do Meio Calçadão em frente à prefeitura 26/2/2025 Candeias Av. 17 de Dezembro, em frente à prefeitura 27/2/2025 Heliodora Praça Prefeito Vicente Lopes Siqueira

Fonte: Cemig