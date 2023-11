Ação beneficente de negócios em Poços de Caldas é marcada por sucesso e solidariedade

A ação beneficente não se limita a Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Poços de Caldas sediou a quarta edição da Ação Beneficente de Negócios (ABN), com apoio da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que reuniu empreendedores, palestrantes e o público interessado em contribuir para ações sociais. Com palestras de Maiçon Andrade, Gustavo Bonafé, Antonio Almeida, Eduardo Marques, Otávio Ribeiro e Wéliton Megali, fundador do ABN, o evento se destacou pela qualidade do conteúdo.

Cada participante fez uma doação de alimentos na entrada no evento, uma prática solidária que faz a diferença. Todos os alimentos arrecadados nesta edição foram destinados à instituição “Projeto Família Belém”, fortalecendo os laços entre a iniciativa privada e o terceiro setor.

O secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Franco Martins, expressou sua satisfação com o evento. “É um evento muito positivo para Poços, o Wéliton teve a ideia de juntar o empreendedorismo com uma ação social e isso é maravilho, é um prazer a secretaria de desenvolvimento somar a esse evento e proporcionar para a cidade essa ação, todas as palestras agregaram um ótimo conteúdo ao evento. Coloquei a Sedet a disposição da causa para unirmos forças e ano que vem vamos promover a quinta edição em parceria com a Conexão SEDET”.

O ABN, que surgiu em julho de 2022, atrelado à Onzset, tem como propósito reunir empresários que desejam contribuir para a sociedade através do empreendedorismo. Wéliton Megali, fundador do ABN, destaca: “O objetivo é reunir empreendedores para fazer o bem através do empreendedorismo, reunir empreendedores com esse propósito e também promover pequenos empreendedores que refletem de maior visibilidade”.

A ação beneficente não se limita a Poços de Caldas. A ABN pretende expandir suas atividades para outras regiões, marcando presença em Divinolândia no próximo dia 29. Desde sua criação, a ABN aconteceu duas vezes ao ano, mas a perspectiva para 2024 é realizada apenas uma edição em Poços, concentrando esforços para atrair um número ainda maior de empresários e tornar a data um evento fixo no calendário da cidade.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas