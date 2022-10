Abrasel Sul de Minas participa do 3° Encontro da Frente da Gastronomia Mineira

Coordenador da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), Chef Edson Puiati, afirmou que o encontro foi um coletivo muito importante para a cultura alimentar mineira.

Foto: Divulgação

Na última terça-feira (11), Monte Sião recebeu o 3º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira – Regional Sul, que reuniu palestras, cases e apresentações de chefs e especialistas em gastronomia. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Sul de Minas, André Yuki esteve presente no evento.

Durante a abertura, o coordenador da Frente da Gastronomia Mineira (FGM), Chef Edson Puiati, afirmou que o encontro foi um coletivo muito importante para a cultura alimentar mineira, que envolve tantas etnias e características que podem ser observadas em cada canto do estado.

“Minas Gerais com seus quatro cantos e territórios possui diversos biomas como furtos, hortaliças, saberes e fazeres, que fazem parte dessa estrutura alimentar, deixando para cada região, uma condição muito peculiar. E no Sul de Minas esse encontro foi fantástico! Mais uma vez nos aproximamos e fizemos uma liga entre as Instâncias de Governanças Regionais (IGR’s), mostrando para o mundo, as características gastronômicas e turísticas de cada região mineira”, explicou o Chef Edson Wander Puiati.

Ainda segundo o coordenador da FGM, a gastronomia por si só já é uma âncora no turismo. “Não existe turismo sem alimentação! O papel da frente é somar e enaltecer os pontos que favorecem a cultura alimentar com as características dos ingredientes locais, seja no seu modo mineiro de preparo ou até mesmo na hora da refeição. Nosso objetivo, junto aos parceiros da Cultura e Turismo de Minas Gerais, é florescer, trazer mais renda e desenvolvimento para os municípios”, afirmou.

Para o presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, os encontros da FGM são as maiores mobilizações coletivas, onde as IGR’s, associações, sindicatos, gestores de turismo, chef’s, empresários e representantes do setor público atuam no fomento, desenvolvimento, valorização e guarda da gastronomia do estado.

“Estamos em uma região privilegiada, com uma grande riqueza de produtos diferenciados, como queijos, vinhos, azeites, cachaças, cervejas artesanais, doces e tantos outros ícones da gastronomia mineira, na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro. E já estamos programando o primeiro encontro em Varginha em 2023”, enfatizou André Yuki.

A analista técnica do Sebrae Minas e coordenadora estadual do Programa Prepara Gastronomia, Simone Lopes, palestrou sobre “A Gastronomia Como Oportunidade de Negócios”. Para Simone, a FGM é um movimento em rede para valorizar e promover a gastronomia do estado. “O encontro da Regional Sul foi uma oportunidade única de trocas sobre as potencialidades do turismo e gastronomia em toda a região, fortalecendo ainda mais a nossa rede”, ressaltou.

De acordo com o coordenador da Regional Sul da Frente da Gastronomia Mineira, Rafael Huhn, o evento foi importantíssimo para os andamentos do fortalecimento da cozinha e da gastronomia mineira no Sul de Minas.

“A terceira edição aconteceu em uma região do circuito turístico das malhas e nós conseguimos atingir os objetivos, que foi propor um intercâmbio de ações na troca de cases e experiências. Levamos palestras que dão oportunidades para os gestores escutarem de uma forma técnica, a importância de investir no segmento da gastronomia e turismo dos seus municípios, dentro de um foco empresarial, ou seja, otimizando receitas, gerando empregos e fazendo o desenvolvimento local. A função da regional é unir e fortalecer o setor”, explicou Rafael Huhn.

O Chef Edson Wander Puiati afirmou que todos da FGM estão muito felizes por estarem aproximando os municípios das IGR’s. “Queria reforçar também a questão da Regional Sul, onde meu papel como coordenador é de descentralização da FGM e pretendemos avançar ainda mais para podermos ter uma capilaridade maior no estado, contribuindo cada vez mais com o desenvolvimento da nossa cultura alimentar e turismo em Minas Gerais”, concluiu.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas.