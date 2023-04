Abrasel Sul de Minas alerta sobre golpes com comprovantes falsos de PIX

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas recebeu diversos depoimentos de empresários que caíram no golpe.

Foto: Abrasel Sul de Minas

O PIX é uma das maiores invenções do sistema bancário, que facilita as transações eletrônicas instantâneas e sem custos, mas por outro lado, aumenta os riscos de golpes e fraudes em ambientes digitais. Criminosos criaram diversas maneiras de fraudar a ferramenta, como por exemplo, o comprovante de PIX falso.

Diversos estabelecimentos caíram nessa modalidade de golpe, que tem causado diversos prejuízos nos bares e restaurantes, que podem chegar até R$300,00. Um falso cliente faz o pedido por telefone ou WhatsApp, anuncia que fez o pagamento por PIX e encaminha o comprovante falso.

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) do Sul de Minas recebeu diversos depoimentos de empresários que caíram no golpe. De acordo com um deles, de Varginha, os criminosos fizeram o pedido, enviaram o comprovante falso e em seguida passaram um endereço fictício para a entrega. Ao chegar no local, o motoboy percebeu a ação pois os mesmos receberam o pedido na rua.

“Com a correria do dia a dia, acabamos não conferindo se o PIX havia caído. No último domingo (23/04), tentaram aplicar o mesmo golpe no meu outro estabelecimento, mas desde que tomamos o prejuízo, estamos conferindo todos os comprovantes e não autorizamos mais entregas nas ruas. Já consegui localizar o endereço dos golpistas, fui à Polícia Militar fazer o Boletim de Ocorrência e em breve vou tomar as medidas cabíveis”, contou.

Outro proprietário, também de Varginha, conta que por pouco não caiu no golpe. “Já tentaram aplicar o golpe duas vezes no meu restaurante. Eles mandam mensagens no WhatsApp se passando por um cliente, perguntam sobre o cardápio e fazem um pedido grande. No meu estabelecimento, ao fazer o primeiro pedido, preciso fazer um cadastro com telefone e nome completo, mas só envio a comida ao endereço informado após entrar na conta bancária e ver se realmente o pagamento foi realizado. Passei a

informação que o pagamento não havia caído e os criminosos sumiram. Após um tempo, entraram em contato novamente e relataram que a bateria do celular havia acabado”, afirmou.

Ainda segundo o proprietário, na última quarta-feira (26/04), os golpistas entraram em contato novamente. “Percebi que era golpe pelo tamanho do pedido. Resolvi pedir alguns dados a mais, e ao solicitar o CPF, eles não mandaram os dados e não fizeram mais nada. Temos um grupo no WhatsApp com os proprietários de alguns estabelecimentos. Ao contar minha experiência e alertá-los, um amigo que havia caído no mesmo golpe, informou que os telefones dos criminosos eram os mesmos”, disse.

O presidente da Abrasel Sul de Minas, André Yuki, orienta que os empresários criem uma segunda conta bancária exclusiva para pagamentos via PIX nos deliverys, para conferir os pagamentos nos extratos bancários. “Alguns bancos oferecem serviços de usuário secundário, onde a operadora de delivery ou o caixa pode conferir o PIX creditado, sem acesso a conta jurídica na sua totalidade”, explicou.

Ainda de acordo com André Yuki, além do prejuízo financeiro, há uma questão de risco que os entregadores estão correndo, pois alguns locais são considerados perigosos. “As manifestações e a união dos empresários são importantíssimos fatores para combater e zerar as tentativas de golpes na região”, concluiu.

Dicas do Banco Central e de especialistas para não cair em golpes

com o PIX

Confira o remetente dos e-mails e não acesse páginas suspeitas, com endereços curtos ou com erros de digitação;

• Não clique em links recebidos por e-mail, WhatsApp, redes sociais ou por mensagens de SMS que direcionam o usuário a um suposto cadastro da chave do PIX;

• Cadastre chaves PIX apenas nos canais oficiais dos bancos, como o aplicativo bancário, internet banking, agências ou através de contato feito pelo cliente com a central de atendimento;

• Após o cadastro, o BC envia o código para confirmação da chave apenas por SMS (caso a chave cadastrada seja um celular) ou e-mail (se a chave for um email). Nunca por ligação telefônica ou por link recebido em mensagem de texto ou e-mail;

• Não compartilhe o código de verificação recebido no momento do cadastro da chave do PIX;

• Não faça cadastro a partir de um contato telefônico de um suposto empregado do banco;

• Dê preferência ao site do banco ou ao aplicativo;

• Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

• Acesse apenas contas verificadas das instituições financeiras nas redes sociais;

• Em caso de suspeita, procure o seu gerente ou use os chats dos aplicativos para se informar;

• Não faça transferências para conhecidos sem confirmar pessoalmente ou por chamada telefônica, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado.

Fonte: Ana Luísa Alves / Assessora de Imprensa da Abrasel Sul de Minas