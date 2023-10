Abertura do ‘Natal Poços de Luz’ acontece dia 04 de novembro

Um investimento de R$ 3 milhões foi dedicado ao projeto, garantindo que Poços de Caldas brilhe como nunca.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O clima festivo já toma conta de Poços de Caldas que celebra seus 151 anos e com a chegada do Natal. No dia 4 de novembro, a cidade se ilumina com o espetáculo do ‘Natal Poços de Luz’, uma tradição que encanta moradores e turistas há anos. A abertura oficial acontece às 19h30 na Praça Pedro Sanches, marcando o momento do Acendimento Oficial das Luzes do Natal Poços de Luz 2023.

O evento conta com um Concerto de Natal, apresentado pela Banda Sinfônica do Conservatório Musical de Poços de Caldas, sob a regência do maestro Juliano Marques Barreto. O concerto promete emocionar o público com músicas clássicas e canções natalinas, trazendo uma atmosfera mágica ao coração da cidade.

Além das belas melodias, o evento conta com a participação especial de talentosos artistas, incluindo Orival Bento Gonçalves, Wolf Borges, Newtinho Prado, Rodrigo Pires, Raquel Mantovani, Maria Inês Lobão, Jucilene Buosi, Aluísio Cavalcante, Laura Melo, Larissa Lopes e o encantador Coral Infantil do Conservatório. O público também poderá apreciar a criatividade do grupo Rasgacêro e Artêros de Luz, que promete uma intervenção artística original.

A magia do Natal será ampliada com a instalação de acessórios em toda a cidade. Este ano, a iluminação das vias públicas, prédios históricos, parques e praças conta com impressionantes 1,5 milhão de microlâmpadas de LED. Um investimento de R$ 3 milhões foi dedicado ao projeto, garantindo que Poços de Caldas brilhe como nunca.

O ‘Natal Poços de Luz’ não é apenas um evento local, mas também uma atração turística que atrai visitantes de todas as partes do Brasil. No ano passado, a decoração da cidade foi incluída no projeto “Natal da Mineiridade”, do governo de Minas Gerais, atraindo admiradores de todo o país pela sua beleza e variedade de enfeites instalados.

O responsável criativo por trás deste espetáculo é o talentoso designer Evandro Limão, em colaboração com a Secretaria Municipal de Turismo e o Departamento Municipal de Eletricidade (DME). Juntos, eles transformam a cidade, com decorações especiais em locais emblemáticos como Parque José Affonso Junqueira, Complexo da Urca, Museu Histórico e Geográfico, Estação Fepasa/Mogiana, Praça Dom Pedro II, além das principais ruas, como a charmosa Rua São Paulo e a Rua Assis Figueredo.

Assim como nos anos anteriores, a decoração será especialmente encantadora na Praça da Vila Cruz, Pórtico, Zona Sul, Praça das Rosas, Relógio Floral, rodoviária, Igreja de São Benedito e Igreja Matriz, onde será montado o presépio tradicional. Cada detalhe foi cuidadosamente planejado para preservar a tradição natalina e criar memórias inesquecíveis para todos que visitam Poços de Caldas durante a temporada festiva.

Segundo o secretário de Turismo, Israel Pereira, todos podem esperar mais um espetáculo. “Todos vão se encantar com a magia do Natal em Poços de Caldas. Contamos com a presença de todos para fazer parte deste espetáculo de luzes, música e alegria que transforma a cidade em um verdadeiro conto de Natal. O ‘Natal Poços de Luz’ promete iluminar os corações e criar momentos especiais para toda a família.”

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas