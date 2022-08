Abertura de crédito para construção de UPA em Guaxupé é aprovada pela Câmara

Obras na área do antigo Parque de Exposições terão recursos de R$7,5 milhões. Vereadores também votaram mudança na lei do transporte por aplicativo.

Na sessão extraordinária realizada na última terça-feira (16) os vereadores votaram projeto de lei do Poder Executivo que trata da abertura de crédito suplementar para construção da Unidade de Pronto Atendimento e Centro de Diagnóstico. Recursos são provenientes de transferência do Estado e superávit financeiro.

Com a aprovação do projeto de lei, o Executivo fica autorizado a abrir crédito suplementar no orçamento municipal no montante de R$ 7,5 milhões, que serão destinados à construção da Unidade de Pronto Atendimento e Centro de Diagnóstico, no local do antigo Parque de Exposições. Os valores são provenientes de transferência feita pelo Estado de Minas Gerais devido a acordo judicial, superávit financeiro apurado no ano de 2021 e transferências recebidas para a área de saúde.

Os vereadores ressaltaram a importância desse passo, que possibilita dar início à edificação de uma obra que vai trazer grandes benefícios à população de Guaxupé. O projeto foi aprovado por unanimidade em duas votações e segue para o Executivo.

Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram projeto de lei do Legislativo que traz alterações à Lei dos Motoristas por Aplicativo. Modificações buscam proporcionar maior segurança aos profissionais da área.

O Projeto de Lei 20/2022, do Poder Legislativo, traz entre as principais alterações na Lei 2.280/2021 (Lei dos Motoristas por Aplicativo) a possibilidade de usuários cadastrados façam o pedido de corrida através de um número de telefone e não somente pelo aplicativo. Além disso, o PL também tratou de modificações no tocante a publicidade em vidros traseiros dos carros e da forma como o Poder Executivo pode realizar a fiscalização dos veículos utilizados para desempenhar a função.

O PL já havia passado pela primeira votação na 12ª Sessão Ordinária, ocorrida no dia 08 de agosto, quando foi aprovado por 11 votos favoráveis e um contrário. Agora, o projeto foi aprovado por unanimidade em segunda votação e segue para sanção do Poder Executivo.

