A Prefeitura de Passos, por meio da Secretaria de Administração firma parceria com empresa, que fornece curso gratuito

Os primeiros beneficiados foram os atiradores do Tiro de Guerra de Passos. No ano passado os atiradores também tiveram cursos no ramo moveleiro e foi um sucesso.

O município também está oferecendo lanche aos atiradores que ficam de guarda e fazem os cursos, como forma de suporte. Esta é uma maneira de incentivo para o ingresso destes jovens atiradores no mercado de trabalho, para o desenvolvimento de talentos, competências e formação profissional.

Das 100 inscrições que foram ofertadas, 86 alunos se inscreveram desde maio. Aproveitando ao máximo a oportunidade, existem alunos que estão fazendo mais de um curso, pois a plataforma autoriza a matrícula em vários cursos usando apenas um código. São cursos de excelente qualidade, tais como Desenvolvimento Pessoal, Empreendedorismo, Língua estrangeira, Gestão Financeira, Estratégias de Marketing, dentre outros.

