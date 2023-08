A educação de Guaxupé É NOTA 10!

Campanha visa mostrar todo o belíssimo trabalho realizado pelo setor de Educação da Prefeitura de Guaxupé

Foto: Prefeitura de Guaxupé

Se tem um setor que vem em uma enorme crescente ao longo das últimas décadas, alcançando resultados excelentes, este setor é a EDUCAÇÃO. A Rede Municipal de Ensino é exemplo de boa gestão, de sucesso e de resultados que são vistos todos os dias em números e no dia a dia das crianças guaxupeanas. Destaque para a formação e capacitação dos profissionais da área, qualidade da merenda oferecida e claro, das inúmeras obras realizadas na parte física de todas as escolas.

O sistema municipal de educação da cidade de Guaxupé é referência na região. Isso é resultado do esforço e comprometimento de todos os profissionais. A Secretaria Municipal de Educação conta com mais de 450 funcionários e atende 4192 alunos de 0 a 11 anos, sendo: 1727 EMEI, 2412 Ensino Fundamental, 50 EJA, 1031 são atendidas pelo ensino fundamental em período integral.

A estrutura da Educação em Guaxupé possui pilares sólidos. O nosso foco é o cuidado e formação de nossas crianças, e por isso, investimos em dez pilares para que o futuro dos nossos filhos seja repleto de oportunidades e segurança:

• Formação continuada dos professores

• Manutenção das escolas

• Qualidade da merenda

• Transporte escolar

• Educação em tempo integral

• Educação inclusiva

• Apoio Pedagógico Diversificado

• Aulas Especializadas

• Modernização Tecnológica

• Promoção da Convivência Ética

A formação continuada dos professores é uma prioridade, afinal, com profissionais bem-preparados a tarefa de educar fica mais assertiva. É por isso que nossa equipe da educação está sempre participando de simpósios, oficinas, cursos, minicursos, visitas monitoradas e encontros pedagógicos. Preparar o profissional é investir na qualidade de ensino das crianças.

E as escolas? Elas estão sempre impecáveis, graças às reformas, melhorias e manutenção que são realizadas com muito carinho. Nossas escolas municipais estão recebendo AVCB (duas delas já possuem), garantindo a segurança de todos. E não podemos esquecer dos materiais de limpeza, expediente e estruturação tecnológica, que são sempre renovados para garantir um ambiente de aprendizado perfeito.

A merenda de Guaxupé é de dar água na boca! As crianças recebem duas refeições diárias, e as que estudam em período integral têm até cinco refeições por dia. E o melhor de tudo é que os cardápios são elaborados por duas nutricionistas da educação, que selecionam alimentos fresquinhos da agricultura familiar da cidade.

E para garantir que todos os alunos cheguem à escola com segurança, o transporte escolar é super organizado. São entregues dois passes por dia para utilização dos alunos nos ônibus circulares, além do transporte das linhas pelas empresas terceirizadas. São mais de 1.250 km percorridos diariamente para garantir que todos cheguem na hora certa.

Aqui em Guaxupé, também valorizamos a educação em tempo integral. Duas escolas municipais oferecem atividades extracurriculares incríveis, como natação, música, judô, futsal, basquete, informática, fanfarra e até xadrez. É um mundo de possibilidades para os nossos alunos explorarem!

E sabe o que é mais incrível? A inclusão das crianças também é uma prioridade em Guaxupé. Buscamos garantir o acesso, a permanência e os direitos de aprendizagem das crianças com deficiências. Para isso, contamos com profissionais da educação altamente capacitados, que trabalham diariamente para promover a inclusão educacional e atender às necessidades de cada criança. Aqui, todos são bem-vindos!

Após praticamente dois anos de suspensão das aulas presenciais, as equipes municipais estão buscando meios para recuperar os prejuízos deixados pela pandemia na educação. Diante desse cenário, especialistas e organizações nacionais e internacionais têm reforçado a importância dos gestores educacionais e escolares desenvolverem ações específicas com foco na recuperação e recomposição das aprendizagens durante o ensino remoto.

Durante o turno regular, além das aulas nos diferentes campos de experiências e áreas do conhecimento, as crianças participam de diversas aulas especializadas. Na educação infantil é ofertado aulas de educação física e música. No ensino fundamental, as crianças participam de aulas de educação física, inglês e informática educativa. Estas aulas são desenvolvidas por profissionais especialistas que trabalham de forma colaborativa e integrada com os demais professores da turma, ampliando as experiências e o conhecimento das crianças.

Diante de tantos projetos sendo desenvolvidos, a modernização tecnológica das escolas também é muito importante. Desde 2022 as escolas possuem 300 MEGA DE INTERNET e equipamento novinhos em folha para a prática da informática educativa.

Nós já falamos da estrutura, o profissionalismo e modernização do sistema. Mas um grande desafio que todo sistema de educação vê pela frente é a segurança das nossas crianças. No intuito de encontrar caminhos para prevenção da violência escolar, a rede municipal promove a convivência ética, seguindo estudos científicos que indicam ações que privilegiem formação integral de todas as crianças por meio de acolhimento, rodas de conversas diárias, espaços de escuta e manifestação de sentimentos, incentivo ao protagonismo das crianças e estabelecimento de regras de convivência, resolução de conflitos, prevenção ao bullying.

Por tudo isso, e muito mais, a educação de Guaxupé É NOTA 10!!

Fonte: Prefeitura de Guaxupé