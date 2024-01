A batalha contra a dengue segue firme em Lavras

O trabalho desses agentes é fundamental para proteger a população e evitar a proliferação dessas enfermidades

Entre 8 e 19 de janeiro, os agentes da Vigilância em Arboviroses realizaram no município 27 bloqueios com UBV (fumacê) em resposta a notificações de dengue nos bairros: Dona Julieta, Monte Líbano III, Ouro Preto, Ouro Branco, Centro Norte, Fonte Verde, Bicame, Olaria, Parque Imperial, Cruzeiro do Sul, São Vicente, Rio Bonito, Jardim Floresta, Artur Bernardes, Vila Rica, Campestre III, Inácio Valentim, Joaquim Sales, Vila São Francisco, Condomínio Goiabeiras, Belizandra, Vila Murad e Pedro Silvestre.

Em Lavras os agentes de endemias, da Vigilância em Arboviroses, estão empenhados no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com ações intensivas de prevenção e controle, esses profissionais atuam incansavelmente para eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, responsável por transmitir essas doenças.

O trabalho desses agentes é fundamental para proteger a população e evitar a proliferação dessas enfermidades, destacando a importância da participação de todos na luta contra essas doenças transmitidas pelo vetor.

Faça a sua parte! Não deixe água parada. Juntos, vamos vencer a dengue!

