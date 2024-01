A batalha contra a dengue segue firme em Lavras

O trabalho desses agentes é fundamental para proteger a população e evitar a proliferação dessas enfermidades

Foto: Prefeitura de Lavras

O trabalho de combate à dengue não para, além das atividades de rotina foram realizados, entre os dias 22 e 26 de janeiro, 16 bloqueios com UBV (fumacê) atendendo a 25 notificações de Dengue nos bairros:

Vila Bandeirantes, Dona Julieta, Centro Norte, Belizandra, Vila Murad, Vale Sol, Campestre III, Jardim Floresta, Cruzeiro do Sul, Santa Efigênia, Vila Rica, Vila São Francisco, Jardim Fabiana e Jardim Glória.

Em Lavras os agentes de endemias, da Vigilância em Arboviroses, estão empenhados no combate ao mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Com ações intensivas de prevenção e controle, esses profissionais atuam incansavelmente para eliminar os focos do mosquito Aedes Aegypti, responsável por transmitir essas doenças.

O trabalho desses agentes é fundamental para proteger a população e evitar a proliferação dessas enfermidades, destacando a importância da participação de todos na luta contra essas doenças transmitidas pelo vetor.

