A AgroTrês está de portas abertas para receber visitantes, produtores e empreendedores rurais, no Parque de Exposições, em Três Corações

O espaço conta com áreas de máquinas, estandes, agricultura familiar e startups, AgroTrês Mulher e praça de alimentação.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Venha conhecer a melhor feira de experiências e soluções voltadas para o agronegócio! O evento será realizado até sábado, 15 de julho, com início sempre a partir das 8h e uma estrutura completa com grandes parceiros e empresas do setor.

Na cerimônia de abertura, autoridades municipais e do Governo do Estado e representantes da equipe organizadora enalteceram o empenho de todos que trabalharam para a realização do evento, a confiança dos expositores e parceiros em participar do projeto e a importância do agronegócio para o desenvolvimento do país especialmente para a região que é uma grande potência agropecuária.

O espaço conta com áreas de máquinas, estandes, agricultura familiar e startups, AgroTrês Mulher e praça de alimentação. Confira a programação completa no link: tinyurl.com/AGROTRES

Grandes novidades e condições especiais esperam por você!

A entrada é gratuita. Para facilitar o acesso, realize o pré-cadastramento online e, no momento da feira, basta retirar o seu crachá: credenciamento.upvendas.app/precadastro

A AgroTrês é uma realização da Associação Comercial e Empresarial de Três Corações ACETC e tem o apoio da Prefeitura de Três Corações.

Fonte: Prefeitura de Três Corações