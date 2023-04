Crianças com transtorno do espectro autista terão Centro Especializado em Lavras

Foto: Prefeitura de Lavras

O TEA é caracterizado por um conjunto de manifestações que começam na infância, durante o período do neurodesenvolvimento, representadas por comprometimentos na comunicação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento e interesses.

O Governo Municipal oferece além do serviço de diagnóstico, todo o suporte e apoio com atividades multidisciplinares.

Para desenvolver as habilidades sociais, cognitivas, sensoriais e motoras, equilíbrio e coordenação, as crianças com TEA participam de sessões de equoterapia e hidroterapia.

Nas escolas da rede municipal os alunos contam com Atendimento Educacional Especializado, AEE, uma ação realizada de forma individual ou em duplas que busca atender à necessidade de cada um com adaptações das atividades e avaliações escolares. O município dispõe de mais de 100 professores de apoio para suprir esta demanda.

Além disso, a rede municipal de ensino conta também com o Núcleo de Apoio à Inclusão, o NAI, com professoras itinerantes que visitam escolas e CMEIS para atendimento com demandas específicas de cada um, além de realizar orientações às famílias. A equipe do NAI é composta por psicóloga, psicopedagoga, assistente social e fisioterapeuta.

E para dar mais comodidade e conforto, o Governo de Lavras vai entregar, em breve, a sede do Centro de Referência Integrado a Pessoas com Deficiência e Autismo. O local vai oferecer espaço adequado para atendimento.

E as conquistas não param por aqui. O Governo de Lavras conseguiu aprovar, junto ao Conselho Municipal de Saúde, a inclusão da Ritalina na lista de medicamentos gratuitos. No AME da Zona Norte é possível encontrar atendimento psicológico exclusivo para autistas. O município já abriu credenciamento de vários profissionais com especialização em transtorno espectro autista (enfermeiro, médicos neurologista e psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta respiratório e neurofuncional).

Fonte: Prefeitura de Lavras