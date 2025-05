7º Encontro de Carros Antigos reúne famílias e movimenta economia de Itajubá

Evento realizado no Parque da Cidade atraiu visitantes de diversas regiões e movimentou a economia com geração de empregos e turismo cultural

Foto: Prefeitura de Itajubá

O Parque da Cidade foi palco, neste final de semana, do 7º Encontro Anual de Carros Antigos, um evento que já se tornou tradição no calendário cultural de Itajubá. Realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, o encontro atraiu centenas de famílias e visitantes de diversas cidades e Estados, promovendo um verdadeiro resgate da memória automobilística.

Além de oferecer entretenimento e lazer para todas as idades, o evento teve um impacto positivo na economia local. Segundo os organizadores, o encontro gerou empregos, beneficiando comerciantes, prestadores de serviços e a rede hoteleira da cidade.

“O Encontro de Carros Antigos de Itajubá já está consolidado como um importante polo de fomento à cultura e ao turismo regional”, destacou a Secretária de Cultura, Cássia Almeida.

Com exposição de veículos clássicos, atrações musicais, barracas de souvenirs, praça de alimentação e atividades para crianças, o Encontro de Carros Antigos reforça o compromisso de Itajubá com a promoção de eventos que valorizam a cultura, o lazer e o desenvolvimento econômico local.

Fonte: Prefeitura de Itajubá