7ª Mostra de Cinema de Fama lança programação focada em ancestralidade

Nova edição celebra a cultura afro-brasileira com homenagem a Fabrício Boliveira

Foto: Mostra Fama

A 7ª Mostra de Cinema de Fama está pronta para iluminar a cidade de Fama, em Minas Gerais, entre os dias 22 e 25 de agosto de 2024. Celebrando o tema “Ancestralidades e Representatividade no Cinema Brasileiro”, o evento destaca a rica diversidade cultural por meio do cinema nacional e internacional, com 44 filmes selecionados em quatro mostras competitivas: Mostra Nacional, Mostra Mineira, Mostra de Animação e Mostra Animação Internacional. As mostras incluem 19 filmes de diferentes estados brasileiros, 8 produções cinematográficas mineiras, 7 obras de animação nacionais e 10 animações internacionais de diferentes nacionalidades.

A cerimônia de abertura da Mostra acontecerá no dia 22 de agosto de 2024, às 19h, na Praça Sagrado Coração de Jesus, localizada na R. Pedro II. Esse espaço ao ar livre, situado à beira do Lago de Furnas, proporcionará uma experiência sensorial que combina música, espiritualidade e tradição afro-brasileira. A abertura será marcada por uma apresentação cultural da Tenda de Umbanda e Candomblé Maria Baiana de Aguiné, acompanhada pela Orquestra Filarmônica de Varginha. O público também poderá conferir a exibição do curta “O Sagrado”, de Black Dom, produzido pelo Projeto Filme de Bairro.

Homenagens

Este ano, a Mostra presta uma homenagem especial ao renomado ator e diretor Fabrício Boliveira, um dos artistas mais versáteis de sua geração, com atuações memoráveis em filmes como “Faroeste Caboclo” (2012), “Nise da Silveira” (2015), “Simonal” (2019) e “Breve Miragem de Sol” (2020). Em 2024, ele estreia no filme “Mugunzá” e está finalizando sua primeira direção em longa-metragem, “Antígona não nasci pro ódio, nasci pro amor”, com estreia prevista para 2025. Fabrício também se destacou em séries como “Suburbia” e “13 Dias Longe do Sol” e é atualmente o protagonista da novela “Volta por Cima”, na Rede Globo.

Durante a Mostra, será exibido o filme “Breve Miragem de Sol”, dirigido por Eryk Rocha, em homenagem ao trabalho e contribuição de Fabrício Boliveira para o cinema brasileiro. Essa exibição ocorrerá na Praça Sagrado Coração de Jesus, como parte da programação de encerramento no dia 25 de agosto, às 19h, com a presença do ator.

Entre os espaços, o Casarão Fiúza, localizado na Rua Gaspar Lopes, 214, será dedicado a homenagear a memória do cineasta mineiro Guilherme Fiúza, que deixou um legado significativo no setor audiovisual de Minas Gerais e do Brasil. No Casarão Fiúza, o público poderá visitar a exposição “Um pano só”, do fotógrafo Black Dom, que estará disponível durante todo o evento. Além disso, o espaço será palco da roda de conversa “Cinemas Negros em Minas Gerais: Herança Ancestral e Imaginação de Futuro”, que acontecerá no dia 24 de agosto, às 14h, mediada por Tatiana Carvalho Costa.

Encontro do Fórum dos Festivais

No dia 23 de agosto, das 9h às 16h, o Cine Café Mostra Fama, localizado na Praça Sagrado Coração de Jesus, será o cenário do Encontro de Festivais e Mostras de audiovisual de Minas Gerais com o Fórum dos Festivais. O evento reunirá representantes de festivais e mostras de cinema de todo o estado para fomentar a troca de experiências e fortalecer as redes de colaboração. Durante o encontro, serão discutidos temas cruciais para o setor, como políticas públicas, financiamento, distribuição e exibição de filmes, além de questões relacionadas à inclusão e diversidade no cinema, com a presença da diretora do Fórum dos Festivais, Josiane Osório de Carvalho, membro da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura (CNIC).

Atividades formativas

Além das exibições, a Mostra de Cinema de Fama oferece uma variedade de oficinas gratuitas voltadas para o desenvolvimento criativo e a exploração do cinema como meio de expressão. Entre elas, destaca-se a Oficina de Criação Audiovisual com Anselmo Vasconcellos, que será realizada no Casarão Paradiso, situado na Rua Alfenas, 60 (também referenciado como Sagrado Coração de Jesus, 60), nos dias 23, 24 e 25 de agosto, das 9h às 12h e das 14h às 17h. Nessa oficina gratuita, os participantes terão a oportunidade de explorar novas dimensões da atuação e dramaturgia com o renomado ator, autor e diretor Anselmo Vasconcellos.

Outra atividade gratuita é a Oficina Poesia de Guardanapo — Escrita Criativa com Lee Kauê, que ocorrerá no Hotel Castelo, situado na Rua Joaquim Avelino de Rezende, 120, nos dias 23 e 24 de agosto, das 16h às 18h. Nessa oficina, Lee Kauê convida os participantes a embarcar em uma jornada de escrita criativa e autodescoberta por meio da poesia e da arte.

Para participar das atividades, os interessados devem realizar a inscrição por meio do site oficial da Mostra de Cinema de Fama: www.mostrafama.com.br. As vagas são limitadas e preenchidas por ordem de inscrição, por isso, é importante garantir a participação quanto antes.

Prêmio Cardume

Nesta edição, a Mostra de Cinema de Fama firma uma parceria com a Cardume, uma plataforma de streaming dedicada a curtas-metragens brasileiros, que oferecerá um prêmio de aquisição em dinheiro para o licenciamento de um curta-metragem exibido na Mostra Fama. O filme vencedor será selecionado pela equipe de curadoria da Cardume. A plataforma reúne um catálogo 100% brasileiro com cerca de 200 curtas licenciados e premiados nos mais importantes festivais de cinema do mundo.

Realização

A 7ª Mostra de Cinema de Fama é uma realização do Instituto Gesto, da Secretaria de Cultura e Turismo do Governo de Minas Gerais, da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, reafirmando o compromisso com a valorização da cultura e diversidade brasileiras.

Fonte: Mostra Fama