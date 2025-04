7ª Edição do Rally Citros movimenta o agro em Campanha

Ao apostar em diferentes produções ao longo do ano, o produtor reduz riscos e amplia as possibilidades de renda.

Foto: Prefeitura de Campanha

No último sábado, a cidade de Campanha foi palco de um dos eventos mais importantes do agronegócio regional: o Rally Citros, que chegou à sua 7ª edição, organizado pela GA Agronegócios, em parceria com a Emater e com o apoio da Prefeitura Municipal de Campanha e diversas empresas do setor agropecuário.

O evento aconteceu na Fazenda Demarchi, às margens da Rodovia Fernão Dias (BR-381), e reuniu diversos produtores rurais, técnicos e autoridades, além de representantes do setor agrícola de Campanha e região.

Entre os presentes estiveram o prefeito Roberto Silva, vereadores do município, além dos secretários Nicolas Dinamarco (Governo) e Carlos Henrique Soares Junior (Desenvolvimento Rural), fortalecendo ainda mais o compromisso da administração com o crescimento do agro na cidade.

Durante o Rally, os participantes puderam:

Fazer um giro técnico pela propriedade

Assistir a palestras especializadas

Visitar stands de empresas do agro

Participar de um delicioso almoço de confraternização

Trocar experiências e tirar dúvidas sobre diversas culturas cultivadas na Fazenda São José (da Demarchi)

O principal objetivo do evento foi mostrar na prática como a diversificação de culturas pode ser vantajosa para o produtor rural. Ao apostar em diferentes produções ao longo do ano, o produtor reduz riscos e amplia as possibilidades de renda.

O prefeito Roberto Silva destacou a importância da iniciativa: “A Prefeitura segue firme no apoio ao agronegócio, que é uma das maiores fontes de renda de nosso município. Eventos como o Rally Citros mostram a força e o potencial dos nossos produtores.”

Parabéns a todos os envolvidos por mais uma edição de sucesso! Que venham as próximas!