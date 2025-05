5ª Expocafé Mulheres debate empreendedorismo e políticas públicas

Evento, que integra a programação da Expocafé 2025, tem a EPAMIG entre as instituições idealizadoras

Foto: EPAMIG

A Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) está entre as instituições promotoras da Expocafé Mulheres, que acontece na próxima quinta-feira, 29 de maio. O evento integra a programação da Expocafé 2025, que será realizada de 27 a 29 de maio, em Três Pontas.

A programação da Expocafé Mulheres acontecerá na Tenda de Eventos da Expocafé, a partir das 8h, na quinta-feira (29). A abertura oficial contará com a presença da chefe-geral da EPAMIG Sul Vânia Silva e da representante da Cocatrel Iandra Mendes Vilela. O painel principal vai debater: “Mulheres no Café: sustentabilidade, empreendedorismo, políticas públicas e novas perspectivas”.

“O debate sobre políticas públicas para as mulheres da cafeicultura está tomando corpo. Já na semana após a Expocafé Mulheres vamos nos reunir em Lavras para dar início à estruturação da proposta”, adianta a coordenadora de Transferência e Difusão de Tecnologia da EPAMIG, Elizete Machado.

O painel de debates terá a mediação de EPAMIG e Cocatrel. As debatedoras serão Miriam Paiva Aguiar, gestora do Instituto Cachoeira, Paula Grandpa, cafeicultura e empreendedora do Café, Helena Alves (Embrapa Café) e Danielle Baliza (Instituto Federal Sudeste MG e IWCA Brasil).

“Antes do debate principal teremos uma palestra sobre café e arte, na qual iremos receber a cafeicultora e artista plástica Valéria Vidigal”, destaca Elizete Machado. Residente em Vitória da Conquista na Bahia, a pintora dedica seu trabalho à temática do café e teve sua obra premiada no Brasil e em Dubai.

A Expocafé 2025 é organizada pela Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas Ltda (Cocatrel). O evento acontece de 27 a 29 de maio, de 8h às 17h, no Aeroporto de Três Pontas – Avenida Ipiranga, 1.745 – Santana – Três Pontas – MG. A programação completa pode ser consultada no site https://expocafeoficial.com.br/.

Encontro Mineiro de Cafeicultoras

A programação da Expocafé Mulheres prossegue, ainda na quinta-feira (29), a partir das 13h, com a realização do 8º Encontro Mineiro de Cafeicultoras, em parceria com Wofse Produções.

A programação conta com quatro palestras e a entrega da premiação “Mulher Inspiração da Cafeicultura do Brasil e Agro Mulher Brasil 2025”, para mulheres protagonistas do setor. Nesta edição, as pesquisadoras da EPAMIG Vânia Silva e Vanda Cornélio estão entre as homenageadas.

Fonte: EPAMIG