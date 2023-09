53ª Expotrês 2023 marca semana de aniversário de Três Corações com grandes shows

Diversão garantida com grandes shows para movimentar Três Corações e região no Parque de Exposições.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A 53ª Expotrês garantiu, realizada de 21 a 24 de setembro, marcou as comemorações do aniversário da cidade e foi diversão garantida com grandes shows para movimentar Três Corações e região no Parque de Exposições.

A festa começou no dia 21 de setembro, com show do cantor Luan Pereira divertindo os presentes. No dia seguinte, foi a vez do DJ Dennis animar o público com muito funk que não deixou ninguém parado.

Na noite do aniversário da cidade, 23/09, três grandes atrações se apresentaram na 53ª Expotrês. Abrindo a programação, Thiago Carvalho tocou hits como Arranhando Azulejo, Sempre Será e muitos outros sucessos do sertanejo. O cantor João Gomes mostrou para o Sul de Minas toda sua pegada de vaqueiro e agitou o público com o melhor do piseiro que o destaca como um dos maiores nomes da nova geração. Encerrando a noite, tivemos a apresentação do DJ Kévin trazendo o melhor do remix sertanejo.

A 53° edição da Expotrês se encerrou no dia 24/09, com show gratuitos em uma noite especial no Parque de Exposições. As apresentações começaram com Zé Ricardo e Thiago com sucessos da dupla, participações especiais no palco e também muitos clássicos do sertanejo, fazendo a alegria do público.

Encerrando com chave de ouro, os meninos do Grupo Envolvência mostraram todo talento e simpatia no palco e o melhor do pagode. Eles tocaram sucessos do repertório, ensinaram coreografia e fizeram a alegria dos fãs em uma apresentação cheia de energia. A entrada solidária do último dia, encerrando a 53ª Expotrês, arrecadou alimentos para instituições sociais de nossa cidade.

A Prefeitura de Três Corações agradece ao público que prestigiou as noites de shows e toda programação preparada com muito carinho para comemorar mais um aniversário de nossa cidade. Nosso reconhecimento também a toda equipe organizadora, parceiros e equipes de infraestrutura, de saúde e de segurança, juntamente com a Polícia Militar, que garantiram que a festa transcorresse de forma tranquila e organizada para toda população.

Fonte: Prefeitura de Três Corações