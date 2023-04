4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo debate temas fundamentais para o setor

O secretário Gustavo Dutra e servidoras da Secult participaram da extensa programação do encontro, além de visitas e reuniões ligadas ao escopo do trabalho da Secult.

Foto/Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Representantes da equipe da Secretaria Municipal de Cultura de Poços de Caldas participaram do 4º Encontro de Gestores de Cultura e Turismo e de Circuitos Turísticos de Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. O secretário Gustavo Dutra e servidoras da Secult participaram da extensa programação do encontro, além de visitas e reuniões ligadas ao escopo do trabalho da Secult.

“O 4º Encontro de Gestores foi uma grande oportunidade para todos os participantes, com inúmeras possibilidades de se debater Cultura e Turismo, com a troca de experiências sobre temas importantíssimos e atuais, como a Lei Paulo Gustavo, os resultados do Carnaval da Liberdade e a nova Lei de Licitações, por exemplo. Sem dúvida, a programação foi de grande relevância para que os municípios pudessem se aprimorar e, com certeza, os gestores municipais da Cultura e do Turismo de Minas voltaram mais enriquecidos para as suas cidades”, destaca o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra.

Entre as atividades constantes da programação, palestras e mesas de debate. No primeiro dia (28/3), houve o lançamento do programa Palácio das Artes no Circuito, palestra magna com o secretário de Estado de Cultura e Turismo, Leônidas Oliveira, e conversa com a Secult, com a participação do próprio secretário, da secretária adjunta, Milena Pedrosa, do subsecretário de Turismo, Sérgio de Paula, e do subsecretário de Cultura, Igor Arci, além da entrega do Selo Cidade Amiga.

Já no segundo dia do evento, foram abordados temas de grande relevância para a cadeia produtiva da Cultura, em especial para as equipes de gestão municipais, como Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo, e o impacto da nova Lei de Licitação e Contratos (Lei Nº 14.133/21) nos setores de Cultura e Turismo dos municípios mineiros, entre outros.

No encerramento, no dia 30/3, foram realizados os painéis Promoção e Marketing de Destinos e Monitoramento de dados para estruturação do turismo local, além de programação complementar com visita aos equipamentos culturais.

Atividades

A coordenadora do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, Marina Andrade, participou da entrega do selo Cidade Amiga do Audiovisual e realizou visitas técnicas a espaços culturais e museus da capital. Já a coordenadora das Bibliotecas Públicas, Raissa de Melo, participou de visitação guiada na Biblioteca Estadual de Minas Gerais, onde pôde conhecer a estrutura física, distribuição do acervo, planejamento, estratégias e projetos. Ela foi recebida por Cleide Fernandes, do Núcleo do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas e Lucas Amorim, diretor do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.

Além da programação variada do encontro, a presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Rafaela Jacon, também visitou o Grupo Galpão de Teatro, uma das companhias mais importantes do cenário teatral brasileiro, cuja origem está ligada à tradição do teatro popular e de rua. Criado em 1982, o grupo desenvolve um teatro que alia rigor, pesquisa, busca de linguagem, com montagem de peças que possuem grande poder de comunicação com o público.

A assessora de Fomento e Incentivo à Cultura, Lavínia Du Valle, acompanhou o secretário municipal de Cultura, Gustavo Dutra, em reuniões com deputados estaduais ligados à área de Cultura na Assembleia Legislativa de Minas e na reunião da diretoria executiva da Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais. A estagiária de Comunicação da Secult, Júlia Porto, também acompanhou a equipe, prestando apoio logístico e de divulgação, além de acompanhar a programação do encontro, com participação em palestras sobre captação de recursos, entre outros temas.