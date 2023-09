 4º Conexão Sedet aborda engenharia de produção e negócios

Todos os empresários e empreendedores da cidade estão convidados.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET) realiza a 4ª edição do Conexão Sedet, que visa promover um espaço para networking e discussão de temas correlatos ao ambiente empresarial, analisando o mercado global, obstáculos e dificuldades para empreender e soluções práticas a serem aplicadas no dia-a-dia dos empreendedores do município.

O tema da quarta edição do Conexão Sedet será Engenharia de Produção e Negócios em Foco, que acontece no próximo dia 21, às 18:30h, na Cervejaria Bones (Av Mosenhor Alderige, 14, Jd Country Club). O palestrante será Neil Tizzo, coordenador do curso de Engenharia de Produção da PUC Minas, campus Poços.

“A cada edição do projeto, escolhemos um tema pensando na cidade, nas demandas dos diversos setores empresariais. Dessa forma, nesta edição, procuramos aproximar o curso de Engenharia de Produção, que já existe na cidade, do setor industrial instalado em Poços. Ao promover esta integração, buscamos apresentar soluções para nossas empresas e também criar novos canais de aproximação entre o Poder Público e a classe empresarial”, destaca o secretário Franco Martins, da Sedet.

O projeto Conexão Sedet é realizado periodicamente, sempre abordando temas distintos e englobando vertentes de atuação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, nos segmentos de Comércio, Indústria, e setor Agropecuário. Os temas das edições anteriores abordaram Turismo, Educação Financeira e Planejamento Estratégico.

Todos os empresários e empreendedores da cidade estão convidados. A entrada e inscrição são gratuitas, mas as vagas são limitadas. O link para a inscrição on line será disponibilizado na próxima segunda, 18. Mais informações na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho pelo telefone 3697-2060.

Palestrante

Neil Tizzo é doutor pela Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp (Capes conceito 7) tendo realizado parte de seus estudos na Technische Universität Berlin e no Fokus Fraunhofer Institute, Berlin, Alemanha. É mestre pela mesma instituição e graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Trabalhou durante três anos como Engenheiro de Automação Industrial da Alcoa Alumínio S.A. (1996-1998). Foi membro da Comissão de Apoio ao Programa Socioambiental Cooperativa de Catadores de Material Reciclável de Poços de Cadas (2018). É avaliador de cursos pelo MEC BASis/INEP. É membro da Associação Brasileira de Engenharia de Produção (ABEPRO) e do comitê editorial da revista Abakós (http://periodicos.pucminas.br/index.php/abakos). É professor da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais desde 1998, onde coordena o curso de Engenharia de Produção desde a sua implantação em fevereiro de 2014. É também coordenador do curso de pós-graduação Master Engineer in Lean Manufacturing da PUC Minas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas