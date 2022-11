4ª edição do Poços é Jazz Festival acontece de 18 a 20 de novembro

Festival, que tem o propósito de enaltecer duas grandes características naturais na formação cultural da cidade.

Foto: Divulgação.

Ainda inserida na programação das festividades de 150 anos de Poços de Caldas acontece, de 18 a 20 de novembro, na praça do monumento do Dr. Pedro Sanches Lemos (pracinha lateral do Palace Hotel), a 4ª edição do Poços é Jazz Festival que, além da boa música, ainda vai oferecer para o público bate-papos literários relacionados aos grandes ícones da música brasileira como Raul Seixas, Elza Soares, Ney Matogrosso e Elis Regina, com a participação de jornalistas, biógrafos e autógrafos de livros.

O Festival, que tem o propósito de enaltecer duas grandes características naturais na formação cultural da cidade – literatura e jazz –, foi interrompido pela pandemia, mas retorna em 2022 remodelado, inaugurando um “novo” espaço para eventos “intimistas” em Poços, mas aberto ao público.

Trata-se da pracinha lateral do Palace Hotel, conhecida como praça do monumento do Dr. Pedro Sanches de Lemos, local ideal para a realização do Poços é Jazz que receberá uma linda decoração típica, de forma que todos poderão aproveitar essa oportunidade, já que o evento é aberto ao público.

A programação do Festival inicia na sexta, dia 18 de novembro, a partir das 12h, com uma playlist no estilo Lounge – Soul – Jazz. A “Feirinha Retrô” vai contar com a participação da Loja Mania de Cultura que vai trazer LP’s, CD’s dentre outros produtos retrôs e de colecionadores, a Kombi Loren, a Pizza na Roça, a Chocolateria Rústica Lascaux com o lançamento do drink “Poços é Jazz”, dentre outros.

“A ideia com esse evento é proporcionar uma experiência ‘cool’ para o público e se reunir em uma pracinha para ouvir boa música, tomar boa bebida e ter uma boa prosa em um clima intimista e aconchegante”, enfatiza Gisele Ferreira, organizadora e curadora do Festival.

O Festival vai contar com três mesas de bate-papo literário. A mesa “Raul Seixas e os 50 anos de Krigh Ha Bandolo, um disco revolucionário” vai contar com a presença do jornalista e biógrafo Jotabê Medeiros, que vai falar sobre o primeiro disco solo do Raul, que completa 50 anos no ano que vem. “É uma obra-prima esse material, muita gente idolatra esse álbum, que lançou as bases do rock brasileiro, vamos antecipar as comemorações no Poços é Jazz”, conta Jotabê Medeiros.

Já o jornalista e biógrafo Zeca Camargo participa da mesa “Elza Soares, vida e obra de uma das maiores cantoras de todos os tempos”, conversa com ele a jornalista Jesuane Salvador.

O jornalista e biógrafo do Estadão, Julio Maria, que participou de forma remota no Flipoços junto com Ney Matogrosso, dessa vez estará pessoalmente e além da biografia de Ney ele fala ainda sobre Elis Regina, na mesa “Elis Regina e Ney Matogrosso, dois grandes ícones da música popular brasileira, amizade e diferenças”. Os livros apresentados nas mesas contarão com vendas e autógrafos no local.

Show de abertura

O show de abertura do Poços é Jazz Festival será com o internacional Dylan Triplett. O artista vem ao Brasil em novembro para cumprir uma turnê encabeçada pela conceituada dupla de produtores e músicos brasileiros, Nicolas e Danilo Simi. Dylan Triplett é o mais jovem artista da “safra” norte-americana da linha Soul-Bluesmen. Dylan integra o grupo The Simi Brothers, formada por Danilo e Nicolas Simi. A união entre a mais proeminente banda do cenário brasileiro atual, com a voz revelação mundial do R&B, Soul e Blues, será um dos momentos mais aguardados dessa edição do Poços é Jazz 2022. O sensacional show Dylan Triplett and The Simi Brothers vai acontecer no dia 18 de novembro, às 20h.

O Poços é Jazz é uma realização da GSC Eventos em parceria com a Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Cultura e Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Patrocínio Alcoa. Apoio Cultural UDGxp. Parceria Cultural Lascaux, Loren Truck Beer, Pizza na Roça. Mania de Cultura, Cachaça Prosa Caipira e o Incrível Churros. Mais informações pelo site www.pocosejazz.com.br ou pelo (35) 3697 1551.

Programação completa pelo www.pocosejazz.com.br.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.