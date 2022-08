4ª Edição do “Amamenta Poços” acontece neste sábado(06)

Evento será realizado no Parque Municipal Antônio Molinari, a partir das 09h.

Seguindo as ações que estão sendo realizadas neste mês, em alusão ao “Agosto Dourado”, acontece neste sábado (06), a 4ª edição do evento Amamenta Poços.

O evento será realizado no Parque Municipal Antônio Molinari, a partir das 09h, onde será promovido um mamaço, que é um evento mundial, no qual as mães com seus bebês se reúnem para amamentar, enquanto compartilham e se entrosam com as outras pessoas presentes.

O mamaço contará com o apoio do Grupo Aurora Materna, que realizará um momento de troca de experiências e orientações para as mulheres que estão amamentando.

A Enfermeira obstetra, Angela Ferreira da Silva destacou a importância dos profissionais de Saúde no processo da amamentação.”Nós, profissionais da saúde, estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida que as mães tiverem.O mamaço, é um evento mundial e seu principal objetivo é promover a amamentação, promover o vínculo entre a mãe e o bebê e a troca de experiências entre as lactantes.”

A enfermeira, Lucimara Siqueira Costa Papi falou sobre a necessidade de promover um evento como este. “Vamos encerrar as comemorações da semana mundial de aleitamento materno de 2022 com este evento. O mamaço tem como objetivo de unir a sociedade civil, conselhos de defesa de direitos, equipamentos de saúde e vários atores que atuam na defesa e incentivo ao aleitamento materno no sentido de fortalecer, proteger e promover o aleitamento materno nos mais diferentes níveis da sociedade.”

Programação

Durante o mês, várias ações para reforçar a importância do aleitamento materno serão realizadas pela equipe da secretaria de Saúde.

A Enfermeira obstetra, Angela Ferreira da Silva realizará atividades de promoção ao aleitamento nas equipes das Unidades Básicas de Saúde ao longo do mês, direcionadas para profissionais, gestantes e lactantes.

Também serão ofertadas no Centro Especializado de Atenção à Saúde da Mulher e da Criançaem todas as quartas-feiras do mês, rodas de conversa direcionadas para as gestantes e familiares que queiram participar.

No dia 26 deste mês será realizado o Dia D, com programação durante todo o dia direcionada para profissionais da Rede SUS, onde serão abordados temas como: Laserterapia no pós-parto; Saúde Mental na gestação e pós-parto; Reais indicações de Fórmulas Infantis, entre outros assuntos.

Fonte:Prefeitura de Poços de Caldas