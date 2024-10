43ª Feira Tecnológica do Inatel encanta com o espetáculo da tecnologia

Mais de 4 mil visitantes, entre alunos de caravanas de escolas do Sul de Minas e membros da comunidade, participaram da Fetin 2024 e vivenciaram uma verdadeira imersão tecnológica.

Foto: Inatel

A Feira Tecnológica do Inatel – Fetin, um dos eventos mais aguardados do calendário acadêmico do Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel, encerra sua 43ª edição como um marco de inovação e desenvolvimento. Com o tema “O espetáculo da tecnologia acontece aqui”, a Fetin 2024 apresentou diversas soluções tecnológicas capazes de impactar diretamente a sociedade.

“Ao longo dos anos, a Fetin se consolidou como um espaço onde a tecnologia encontra a vida real. O mais brilhante deste evento é que as soluções apresentadas partem de demandas reais, situações nas quais os alunos criam empatia e conseguem, por meio da tecnologia, transformar o mundo para além dos muros do Inatel”, destacou Filipe Bueno Vilela, coordenador da Fetin.

Neste ano, foram expostos 76 projetos desenvolvidos por estudantes da Instituição, que propuseram inovações para setores como saúde, educação, sustentabilidade e segurança. Além disso, a Fetin Internacional contou com a participação de 12 projetos internacionais, vindos da Bolívia, Alemanha, Paraguai e Equador, reafirmando o caráter global e colaborativo da feira.

Mais de quatro mil visitantes, entre alunos de caravanas de escolas do Sul de Minas Gerais e membros da comunidade, participaram da Fetin 2024 e vivenciaram uma verdadeira imersão tecnológica. Durante os três dias de evento, o público contou com uma programação variada, com visitas aos laboratórios do Inatel, experiências práticas em tecnologia, shows e um festival gastronômico.

A Fetin é reconhecida por sua contribuição na formação integral dos alunos, promovendo o desenvolvimento de habilidades técnicas, intelectuais, emocionais e socioculturais. Para o professor Carlos Nazareth, diretor do Inatel, a feira é um marco significativo na trajetória acadêmica, pois é nesse momento que os estudantes se veem como verdadeiros engenheiros, vivenciando na prática o que aprenderam em sala de aula.

Fonte: Inatel