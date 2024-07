43ª Exposição Agropecuária de Piumhi começou nesta quinta-feira

A cerimônia de abertura contou com a presença da diretoria do Sistema Faemg Senar.

Foto: Sistema Faemg Senar

Teve início nesta quinta-feira (18), a 43ª edição da Exposição Agropecuária de Piumhi. O evento é promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais da cidade, localizada no Sul de Minas Gerais, e tem como objetivo celebrar a cultura e a tradição rural, além de valorizar o trabalho no campo. A cerimônia de abertura contou com a presença da diretoria do Sistema Faemg Senar.

“Estamos muito felizes de estar aqui hoje, nessa região que é próspera, rica em águas, com solo e céu bons e um povo trabalhador, celebrando e mostrando tudo o que a agricultura e a pecuária mineira fazem: continuam gerando um PIB positivo e riquezas que são distribuídas para toda a sociedade. As rendas per capta das cidades dependem do nosso sucesso e do sucesso daqueles que representam os produtores rurais, como o Sistema Faemg Senar, que representa, ensina e ajuda esses homens e mulheres que atuam no campo. Somos 401 sindicatos rurais e atendemos a 810 municípios em Minas Gerais”, disse o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo.

Até dia 21 de julho, no Parque de Exposições Tonico Gabriel, o público terá acesso a uma série de atrações como exposição de animais, concursos, leilões, palestras técnicas, shows e apresentações culturais. Para o presidente do SPR de Piumhi, Teodomiro Ferreira da Silva, a exposição representa uma oportunidade ímpar para produtores rurais e a comunidade se reunirem, discutirem desafios e celebrarem as conquistas do agro mineiro. “É a festa mais importante da cidade, nós só temos que agradecer a todas as instituições parceiras, como a Faemg, e toda a sua diretoria que está aqui hoje”, comemorou.

Tradição

Minas Gerais é reconhecida por sua forte tradição agropecuária, sendo um dos estados líderes na produção do Brasil. De acordo com o vice-presidente de Finanças do Sistema Faemg Senar, Renato Laguardia, eventos como este ajudam a promover o desenvolvimento do setor.

“Essas feiras são fundamentais para apresentar as novas tecnologias, as mudanças que vão proporcionando o desenvolvimento do campo e contribuindo para que os produtores rurais continuem produzindo com sustentabilidade. O Sistema Faemg Senar está sempre junto, qualificando e atuando pelos produtores rurais, e marcando presença em eventos tão importantes como esse”, ressaltou Renato.

Também estiveram presentes na cerimônia de abertura o vice-presidente da Faemg e presidente do SPR de Bom Despacho, Patrick Brauner, o deputado federal Domingos Sávio, o gerente regional do Sistema Faemg Senar em Passos, Rogger Coelho, além de autoridades políticas e lideranças locais.

Fonte: Sistema Faemg Senar