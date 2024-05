3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica em Poços de Caldas vai até esta sexta

Poços de Caldas está sediando o 3º Seminário dos Cafés da Região Vulcânica. O evento começou nesta quinta (16) e vai até sexta (17), no IF Sul de Minas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A iniciativa tem o objetivo de fomentar o desenvolvimento da cafeicultura e da economia na região, fortalecendo a marca coletiva e abrindo mercado para produtores, associações e empresas associadas.

A ação é promovida pelo Sebrae Minas, Associação dos Produtores do Café da Região Vulcânica, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Emater, Prefeitura de Poços de Caldas, Instituto Federal e Prefeitura de Campestre.

A abertura do evento teve presença do secretário de desenvolvimento, Franco Martins, do secretário de governo, Paulo Ney de Castro Júnior, entre outros.

A programação inclui palestras, painéis e Dia de Campo para produtores, estudantes e profissionais de toda a cadeia produtiva do café.

Entre os destaques está o lançamento do 17° Concurso de Qualidade dos Cafés de Poços de Caldas. Há as palestras “Promoção das Indicações Geográficas” e “Mudanças climáticas e os efeitos na comunicação entre as flores dos cafés e as abelhas nativas”, além do painel “Solo Vulcânico”. Já o Dia de Campo acontece na sexta, na Fazenda Mantissa, em Campestre.

Paralelamente às atividades, acontece a feira de cafés especiais da Região Vulcânica, aberta ao público.

Cafés Vulcânicos

Definidos em uma área de solo vulcânico entre o Sul de Minas Gerais e o Nordeste de São Paulo, os cafés produzidos na região são cultivados em um território cujas características de clima e relevo proporcionam um “terroir” singular. Localizada entre as montanhas de dois estados, a Região Vulcânica abrange 12 municípios: Andradas, Bandeira do Sul, Botelhos, Cabo Verde, Caldas, Campestre, Ibitiúra de Minas e Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais; Águas da Prata, Caconde, Divinolândia e São Sebastião da Grama, em São Paulo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas