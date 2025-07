3º Festival Música no Mar de Minas dedica edição especial às cordas

Considerado uma referência na agenda cultural de inverno do Sul de Minas, o Música no Mar de Minas deve atrair centenas de músicos à Alfenas

Foto: Prefeitura de Alfenas

De 8 a 11 de julho, Alfenas-MG será palco da terceira edição de um dos mais promissores encontros de música erudita e instrumental do país: o Festival Música no Mar de Minas (FMMM) que, este ano, dedica edição especial às Cordas. O encontro possui direção artística do maestro Jean Reis e administrativa de Raquel Mantovani.

Promovendo, gratuitamente, oficinas para instrumentos orquestrais, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo, além de classes de regência, o FMMM apresenta concertos com alguns dos mais relevantes nomes da música erudita do país. O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Alfenas – MG, por meio da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Cultura, com apoio da Unifal-MG.

Já considerado uma referência na agenda cultural de inverno do Sul de Minas, o Música no Mar de Minas deve atrair centenas de músicos à Alfenas, cidade historicamente considerada um celeiro musical.

De acordo com o maestro Jean Reis, as atividades diárias começam pela manhã, com ensaio da Orquestra de Cordas do Festival. À tarde, a agenda apresenta masterclasses e concertos à comunidade, levando música a hospitais, asilos e creches. A programação promove, ainda, Concertos Noturnos gratuitos abertos ao grande público.

“O coração do Festival pulsa em levar música feita com dedicação e excelência a todos e desenvolver as habilidades técnicas e musicais dos estudantes. As oficinas dedicadas a cada instrumento da orquestra são realizadas diariamente, no período da tarde, e, nelas, professores e artistas consagrados repartem sua experiência e conhecimentos musicais em masterclasses”, disse.

Durante toda semana, o Festival Música no Mar de Minas apresenta um concerto gratuito a cada noite, sempre às 20h. A agenda traz a participação de professores e alunos do Festival vindos de vários estados do país, e exterior.

Fonte: Prefeitura de Alfenas