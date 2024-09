3º Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região começa nesta sexta-feira

Não é necessário inscrição para participar.

Foto: Festival de Café Especial de Dom Viçoso

Entre 13 e 15 de setembro, o município de Dom Viçoso, no Sul de Minas, recebe o Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região, que acontecerá na Praça Augusto de Alckmin. Em sua 3ª edição, o evento conta com atividades gratuitas, entre elas degustações, workshops e exposições, além de concurso que premia os melhores cafeicultores. Não é necessário inscrição para participar.

A cidade vai se tornar a capital do café com atividades gratuitas, shows, gastronomia mineira e muito mais. O evento celebra a cultura e a economia local, destacando Dom Viçoso como referência no Sul de Minas. Não perca essa experiência única!

Programação:

13 de setembro – sexta-feira

19h Abertura do evento, apresentação do Coral Paroquial

20h Show Gustavo Corrêa

21h Show Raul Júnior

22h Show Rhuan Ramos

14 de setembro – sábado

10h Abertura do Espaço Kids e Exposição

12h Aula Show

13h Oficina SENAR de barismo – com Miryan Pires

14h Premiação e Leilão dos 10 melhores cafés do 3º Concurso de Cafés Especiais de Dom Viçoso

15h Aula Show – com Bia Fragoso

20h Show banda Pop Matuto

22h Show Ivan Vilela

00h Show Johnny Viana

15 de setembro – domingo

10h Espaço Kids e Exposição

16h Apresentação Teatral Romeu e Julieta – Cia Melodrama

20h Show Banda Dino

22h Encerramento do Festival

“O café não é apenas um produto agrícola, mas um elemento central que impulsiona o desenvolvimento econômico e cultural da cidade”, destaca Patrícia Rodrigues, realizadora do evento.

O 3º Festival de Café Especial de Dom Viçoso e Região tem patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais/Descentra Cultura, apoio da Associação de Produtores Rurais de Dom Viçoso, Minas Criativa, Sebrae e Sicredi, e realização de Patrícia Rodrigues, Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e Governo de Minas Gerais.

Fonte: CaféPoint