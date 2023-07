3º Arraiá do Centro POP tem música, comidas típicas e muita animação

A festa seguiu até o almoço, com cardápio especial oferecido pelo Banco de Alimentos de Poços de Caldas.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Foi realizada, na manhã desta quarta-feira (5), a terceira edição do Arraiá do Centro POP. O evento reúne pessoas em situação de rua atendidas no equipamento, que é a porta de entrada para a rede de serviços voltados para este público no município.

Na programação, delícias típicas, música animada, recordações da infância e o mais importante: o sentimento de acolhida e pertencimento. Doações de voluntários e parceiros aqueceram a festa. As pessoas em situação de rua foram recepcionadas com um café da manhã com direito a comida e música típicas e decoração temática. A festa seguiu até o almoço, com cardápio especial oferecido pelo Banco de Alimentos de Poços de Caldas.

A celebração de eventos como a festa junina é necessária e importante para fortalecer os vínculos entre os usuários dos serviços e a equipe técnica, além de resgatar o sentimento de pertencimento junto à comunidade.

“Não podemos perder de vista que as pessoas em situação de rua são cidadãs e que devem ter acesso a experiências simbólicas e significativas, para além do trabalho técnico-social desenvolvido pelos serviços da assistência”, destaca a secretária municipal de Promoção Social, Marcela de Carvalho.

No Centro POP, que funciona na Avenida João Pinheiro, 551, é possível tomar banho, lavar roupas, se alimentar, participar de oficinas de convivência e passar por atendimento com psicólogos e assistentes sociais, além do encaminhamento aos abrigos, casas de passagem, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e Consultório na Rua. No caso de migrantes, é feito também o redirecionamento à cidade de origem. O Serviço de Abordagem Social, que encaminha as pessoas em situação de rua para o Centro POP, pode ser acionado pelos telefones 156, 3697-2645 e 98429-7288.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas