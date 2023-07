3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, em Lavras

O tema abordado será “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia, equidade, produção sustentável e soberania alimentar”.

Na próxima segunda-feira, 17, acontecerá a 3ª Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, no auditório da Escola Municipal Dra. Dâmina de 18h às 22h, promovido pelo COMSEA (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional).

O tema abordado será “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia, equidade, produção sustentável e soberania alimentar”.

O evento tem o objetivo de construir compromissos para efetivar o Direito Humano à Alimentação Adequada e Saudável, previsto no Art. 6º da Constituição Federal, e promover a Soberania e a Segurança Alimentar e Nutricional mediante a implementação do Sistema e da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional nas esferas de governo, com a participação da sociedade civil.

